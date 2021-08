Arequipa: “Sé cómo funciona ahí adentro (...) dime a quién tengo que endulzar”

“Dime a quien tengo que endulzar”, es uno de los mensajes de wasap que abre un capítulo de posible corrupción en la Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa, oficina que defiende los intereses de esta institución. Están involucrados en la recepción de un soborno la titular Rosa Vallejos Beltrán y los abogados que trabajan con ella: Renzo Rolando Pérez Torres y César Alonso Tejada Cuadros.

Quién escribió esa propuesta por celular es Fernanda Molina Lazo, representante de la empresa GIANT SAC. Ella hace contacto con César Tejada. En una de sus primeras intervenciones le dice: “El año pasado vino a visitarnos una persona para solucionar el tema pero se notaba que quería una comisión, en ese momento no estábamos dispuestos a dar comisiones, ahora sí”, le comenta a Tejada.

Molina Lazo buscaba que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) desembolse S/ 556,772.56 soles, el valor del predio 114 que la entidad regional adquirió para el mejoramiento de la Variante de Uchumayo. A GIANT SAC le paralizaron el pago porque mantenía un proceso judicial de prescripción adquisitiva de dominio con Flores SA por el terreno. Una disputa de propietarios.

Molina fue detenida por 7 días. El último miércoles la aprehendieron en su domicilio, pero la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios ya la tenía en la mira. El testimonio del testigo protegido 01-2021 en el caso es primordial. Dio cuenta de mensajes wasap y de audios que son las pruebas con que la Fiscalía y DIVIAC de la Policía, obtuvo la venia del juez para allanar no solo el domicilio de Molina, sino también intervenir la Procuraduría del Gobierno Regional e incautar documentación, equipos de celular a Vallejos, Pérez y Torres.

¿Gestión regional involucrada?

Son varias conversaciones en poder de las autoridades judiciales entre Molina y César Tejada. Ella le cuenta que GIANT mantiene un proceso judicial con el GRA para que les paguen el valor del predio. El caso se judicializa. En primera instancia ganaron, pero la Procuraduría a cargo de Vallejos apeló la sentencia favorable a esta empresa. “¿Hay una forma de conciliar con ustedes y no esperar los plazos del juzgado?”, pregunta Molina. Tejada le indica que hable con su jefa y le envía el teléfono de Vallejos como muestra la captura. Las demás conversaciones corroborarían que Vallejos y Molina no solo hablaron sino que se reunieron. “Me reuní con ella temprano”, dice Molina el 20 de noviembre del 2020 a César Tejada.

Dos planes

El plan A, refiere el testigo, era entregar el 10% de los S/ 556,772.56 a la procuradora si conseguían el desembolso a favor de GIANT SAC sin esperar el desenlace judicial.

Según la Fiscalía, Vallejos se compromete a dar el visto bueno al desembolso el 30 de diciembre del 2020. Para ello iba a reunirse con funcionarios de la gestión de Elmer Cáceres Llica. Participaron el jefe de Asesoría Jurídica, Augusto Palaco, de Presupuesto, de Administración y de Infraestructura. “Dos de ellos se opusieron”, relata el testigo sin revelar quienes sí estuvieron a favor.

Al no llegar a un acuerdo, el siguiente trató era que la Procuraduría desista de la apelación mediante escrito. Por esto darían S/ 25 000 a Vallejos y Pérez Torres una vez cobren el cheque por los S/ 556 772. Además hubo el compromiso de “conversar con personal del Poder Judicial” para acelerar la conclusión a favor de GIANT en el proceso, si no hay desistimiento. Para ello Molina entregó S/ 2000 soles de adelanto. Los mensajes indican que el soborno fue entregado en la misma oficina y en efectivo.

En febrero del 2021 por fin se conoce la sentencia del proceso judicial. El juez civil revocó la sentencia que favorecía a GIANT SAC. Molina no solo advierte que ya no pagará los S/ 25 mil sino que le devuelvan los S/ 2 mil. En la historia otra vez aparecen funcionarios de la gestión.

A inicios de marzo, en estos mensajes esta abogada señaló que ahora buscará una solución con una persona llamada “Esquivel”, quien es asesor del gobernador.