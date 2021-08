UPCH aprueba reforma para reconocer identidad de personas trans y no binarias

La Universidad Peruana Cayetana Heredia (UPCH) aprobó una reforma para reconocer identidad de personas trans y no binarias en la institución. A través de la medida, estudiantes podrán solicitar rectificación o modificación de sus nombres en los registros del centro académico.

“Se aprobó la Reforma Trans UPCH. La Universidad Cayetano Heredia se convierte en la primera universidad de ciencias de la salud y tercera del Peru en reconocer la identidad de las personas trans y no binarias”, saludó el colectivo Diversidad UPCH a través de las redes sociales.

Vale recordar que Perú aún no cuenta con una Ley de Identidad de Género que disponga un procedimiento administrativo a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para que las personas trans puedan cambiar su nombre y/o sexo en sus documentos de identidad, por lo que esta medida es un avance.

Población vulnerable

De acuerdo Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, se reconoce a la comunidad LGTBI como un grupo de especial protección que enfrenta violencia y discriminación en la sociedad peruana, agravada por su normalización e invisibilización.

Por ello, el documento señala la urgencia de concretar acciones estratégicas para contribuir al “cumplimiento de las políticas públicas diseñadas por el Estado e incluidas en diversos instrumentos normativos creados para la protección de este grupo poblacional”.

Comunidad trans y no binaria

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que hay personas que no se identifican con el género que les fue asignado al nacer, pero que tampoco se identifican a sí mismas como “trans”, ni con ninguna de las categorías identitarias que suelen incluirse bajo dicho término.

En el universo de identidades y expresiones de género, se encuentran las personas que se identifican como “personas no binarias” o bien “personas de género no binario”, entre muchas otras posibilidades.

Cualquiera sea su configuración física de nacimiento, existen personas no binarias que se identifican con una única posición fija de género distinta de hombre o mujer. Otras personas no binarias no se identifican con ningún género en particular, en ocasiones denominándose personas “agénero”. En ocasiones, estas personas se consideran a sí mismas personas sin género, o bien disienten con la idea misma de género. Por su parte, las personas de “género fluido” vivencian el género de manera fluctuante, sin un género fijo y permanente, de acuerdo a la CIDH.