Carlos Lescano, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, informó que el 90% de ciudadanos que ingresa a la unidad de cuidado intensivos no está vacunado con ninguna dosis, mientras que el 7% tiene solo una dosis.

“90% de personas en UCI no recibió ninguna dosis de vacunación, el 7% u 8% tiene una dosis, un porcentaje mínimo las dos dosis. El resto de pacientes son aquellos que no se han vacunado aún correspondiéndole y otros porque aún no se inició en su edad”, indicó a TVPerú que la cifra es a nivel nacional.

Asimismo, Lescano indicó que durante la segunda ola se evidenció que el 50% de pacientes en UCI son menores de 50 años, mientras que otro grupo son mayores de 60 años, quienes deberían estar vacunados, pero no lo hicieron. “30% personas que está en UCI no presenta ninguna comorbilidad”, precisó.

En esa línea, el especialista detalló que ya está culminando la segunda ola, por lo que los casos disminuyeron. Además, destacó que los contagios y pacientes UCI han variado debido a la vacunación, pues al estar protegido, reducen la mortalidad y casos graves.

