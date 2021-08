SJM: ollas comunes reducen ración de alimentos tras alza de precios

El alza de precios de los alimentos básicos que se ha dado durante las últimas semanas ha golpeado fuertemente a los comedores populares de varios puntos de la capital, quienes preparan las ollas comunes para las familias de bajos recursos.

Como es el caso de la olla común Los Solidarios, ubicado en la Villa Solidaridad, en el distrito de San Juan de Miraflores. Según Panamericana Televisión, este comedor popular preparaba 180 platos para 180 personas al día, de los cuales 60 servían para la alimentación de 60 niños. Actualmente solo llegan a 80.

“Estamos padeciendo una crisis total. Anteriormente preparábamos para 180 raciones, ahora ya bajó porque no hay dinero, no hay donaciones, las personas en los mercados ya no nos quieren donar porque las cosas están carísimas”, la señora Lucy quien apoya en la preparación de la ola común.

“Anteriormente comprábamos la papa a 80 céntimos ahora está S/. 1.50, ya no nos alcanza, no es suficiente para nuestro bolsillo. El aceite, el atún, todo ha subido. Un aceite de cinco kilos está bordeando los 50 soles. Pedimos apoyo a las empresas privadas”, agregó.

La olla común Los Solidarios pide apoyo a las autoridades y empresas privadas para conseguir víveres y continuar con su labor social. Para cualquier apoyo, puede comunicarse a los teléfonos 924 646 989, 924 319 916 y 960 604 358.