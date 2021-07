San Isidro: influencer insulta a policías luego de ser intervenida manejando ebria

María Elena Leiva, conocida en redes sociales como Abuelita Fit, fue captada insultando a policías de la comisaría de Orrantia del Mar, en San Isidro. Estos la intervinieron por haber manejado en estado de ebriedad.

En videos grabados aparentemente por los mismos efectivos policiales se le escucha a la doctora especializada en temas estéticos proferiendo frases clasistas en contra de los uniformados.

“Sirvientes, ¿me van a apresar? Porque ustedes son nadie. (...) Tú eres mi sirviente, tú ganas plata por mí, tú estás para servirme, ¿correcto? Yo no te respeto”, fue uno de los comentarios emitidos por la mujer.

Leiva reconoció que insultó a los policías, pero trató de justificarse señalando que salía de una reunión familiar .

“Me pasé de copas. Estaba celebrando el cumpleaños de mi padre y estuve contenta. Me tomé tres chilcanos y decidí salir manejando hasta allá. Ahí es donde la Policía, haciendo su trabajo de madrugada, me interviene. Y llegamos a la comisaría. Bueno, ahí pasaron las cosas que ustedes ya vieron”, señaló la influencer a 24 Horas.

La mujer, quien además es dueña de la clínica Belleza Perú, donde realiza diversos tratamientos estéticos, aseguró que el comportamiento que tuvo en la comisaría no refleja su verdadera personalidad.

“Eso que ustedes han visto no es lo que yo quisiera proyectar, pero está hecho y no tengo otra que asumir, aceptarlo y asumir las consecuencias de las cosas. (...) No es mi comportamiento porque ahí se ve a una persona que discrimina por dinero, por temas económicos. (...) Pido disculpas a la Policía Nacional por el comportamiento que tuve el fin de semana”, manifestó.

El citado noticiero informó que a Leiva se le retuvo la licencia de conducir y se le impuso una multa de S/ 2.150.