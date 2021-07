Por: Zaida Tecsi

El agudo análisis de Germán Chávez, rector de la UCSP, cuestiona la crisis política. La responsabiliza de ser la mayor adversidad para recuperarse del crecimiento de la pobreza que dejó la pandemia. Además, considera que la dependencia minera de Arequipa, las malas decisiones de incentivos para pequeños empresarios y la ineficaz gestión de las autoridades locales contribuyeron a los preocupantes índices de la región.

Arequipa tiene el mayor crecimiento en pobreza. ¿Qué razones habrían pesado?

Una de las razones más importantes es el confinamiento al que nos puso el gobierno de Martin Vizcarra. Desde el 16 de marzo del año pasado aguantamos una paralización total, brusca de la actividad económica, productiva. Eso generó desempleo, la quiebra de muchas empresas y el cierre temporal de muchas otras. En el Perú se aplicó uno de los confinamientos más severos a nivel mundial, pero sin condiciones. No olvidemos que Arequipa es una de las ciudades con más inversiones que quedaron al aire. Esas son las razones de ese empobrecimiento. Las familias en confinamiento exagerado y un incentivo no reflexionado.

¿Los bonos y Reactiva no fueron eficaces para amortiguar la pobreza?

Los bonos tardaron mucho y no han llegado a las familias más necesitadas. Los créditos en Reactiva favorecieron a las empresas grandes que no son las que producen los productos básicos para los cuales las familias estaban recibiendo dinero. Se tuvo que haber reactivado primero la micro y pequeña empresa que son las que producen, por ejemplo, panaderías, embutidos, agropecuarias, entre otras de transformación primaria. A ellos no les ha llegado mucho el crédito Reactiva. Luego, ya muy tarde se hace la extensión. Cuando se hace una encuesta, ellos dicen no me llegó, o no me llegó suficiente y oportunamente.

Arequipa es una de las más competitivas, con una economía diversificada. Cómo entender que haya sido una de las más golpeadas

La economía de Arequipa estaba creciendo por encima del promedio nacional y cuando se cae el sector minero en el 2013 a nivel mundial por el precio de los metales, eso también nos afectó. Cuando el precio de los metales comenzó a reactivarse, especialmente del cobre, a partir del 2016, vino la pandemia y hemos sufrido más que el promedio nacional. Arequipa, lamentablemente, es muy dependiente de la minería, especialmente en cuanto a exportaciones se refiere que es la que genera las divisas, movimientos complementarios en cadena, como un clúster. Las grandes mineras de Arequipa no solamente generan empleo en la mina, sino en todas las otras actividades complementarias de este sector. Por eso cuando se cae el sector minero, Arequipa se quiebra más que otras regiones. El PBI de Perú cae en 8% y Arequipa en 15%, el año pasado. Cuando Arequipa venía recuperándose se viene la pandemia. No hemos sido muy afortunados

Pero los gobiernos locales también tienen presupuesto, pudieron destinarlo para dinamizar la economía

Nosotros, la universidad, hicimos un estudio sobre la ejecución del presupuesto. Uno de los ejecutores del presupuesto en Arequipa es el gobierno nacional que por cierto alcanzó el 90%. El gobierno regional llegó al 85% que no está mal, pero los gobiernos locales se quedaron en 55%. La conclusión es que el gobierno nacional ejecuta mejor porque tiene oficinas y profesionales con mayor formación para el manejo del presupuesto. Pero el gobierno regional y gobiernos locales han tenido dificultades para manejar concursos públicos, licitaciones que no son nada simples y tienen muchos controles.

¿Cómo optimizar esa ejecución?

Necesitamos la sinergia entre la academia y el aparato público. Hemos encontrado que en zonas altas de Arequipa han recibido incremento de presupuesto en el 2020, pero ejecutaron mucho menos que en el 2019. Nosotros les pusimos, los gobiernos distritales ahogados en presupuesto. Tenían recursos, pero no sabían cómo ejecutarlos. Entonces hay necesidad de trasladar la academia a estos municipios porque no es posible que en tiempos de pandemia y mucha necesidad, se tenga plata y no se sepa cómo ejecutar. Además, faltan proyectos que estén de acuerdo a las afinidades productivas, ver dónde están las potencialidades, incentivar la oferta generando empleo. Faltan proyectos de inversión y los que existen se ejecutaron al 60%. Ahí hay una doble dificultad.

¿Cómo afecta esa pobreza al ciudadano de a pie?

A las familias que pasaron a ser pobres no les quedó otra que salir a la calle para ver cómo pueden agenciarse algún ingreso para llevar a casa o vender cualquier cosa. La informalidad ha crecido de 60% al 85%. Antes eran 25 o 30 los que estaban en formalidad, ahora son apenas 15. Entonces todos los demás están, como se dice en términos populares, cachueleando la supervivencia. No están cachueleando a ver si me compro un teléfono, están cachueleando la supervivencia de la familia y eso es grave.

En medio de las dificultades, algunos se han reinventado

En una economía como la que vivimos, solamente la venta de lo que sea, puede darle ingresos a la familia. Afortunadamente con el delivery se han generado muchas iniciativas empresariales de transporte rápido para llevar los productos. El delivery ha permitido que mucha gente desocupada pueda emplearse de alguna forma porque se hace delivery hasta con bicicleta.

¿Cómo hacerle frente a la pobreza galopante?

A la pobreza se le ataca de dos maneras. La primera de manera solidaria. Se tiene que salir al encuentro de las familias y comunidades más necesitadas porque no se puede permitir que niños se mueran por falta de atención de alguna enfermedad respiratoria o infecciosas que es lo que más afecta a la niñez, especialmente a la niñez pobre. El gobierno debe subsidiar el consumo elemental de las familias y se debe acelerar la activación del sector privado. La respuesta del gobierno tendría que ser inmediata, pero estamos perdidos en una incertidumbre política que no permite que se atienda lo elemental.

¿La crisis política podría agravar los indicadores?

La única forma que yo conozco, como economista, para salir de la pobreza, es con la generación de empleo y para eso se tiene que dar inversión pública o privada. La inversión del sector público es el 20% de la inversión total. El 80% es inversión privada y un alto porcentaje de este grupo está esperando a ver qué pasa con la situación política y se defina el próximo gobierno. La empresa privada va a esperar a que se termine la definición de la probable nueva Constitución. Entonces recién tomará decisiones de inversión. Yo tengo la preocupación que la inversión privada no va actuar en el corto plazo y eso va a implicar que el Estado tenga que responder con grandeza y mayores montos destinados a combatir la carencia que ya se está sintiendo.

¿Más bonos?

Los ciudadanos están sufriendo situación de pobreza y es el gobierno el que tiene que salir a resolver eso. Si tiene que dar más bonos, pues lo tendrá que dar. Hay situación de urgencia en muchas comunidades.

¿Cuál debe ser la primera tarea del nuevo gobierno?

Yo quisiera que aclare el panorama a corto y mediano plazo que diga que va hacer. Lo primero que debe hacer es ordenar la cuestión pública y política del país para que se elimine la incertidumbre y la inversión privada pueda actuar con un horizonte más claro. Debe darnos claridad y confianza y empezar a ejecutar. Hemos tenido mucho detenimiento por la situación política y por la pandemia, ya van dos años en los que la economía se quebró. De manera urgente necesitamos proyectos con inversión. Este regreso tiene que ser, en el buen sentido, muy agresivo para recuperar el tiempo perdido.