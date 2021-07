Cerca de 90.000 piuranos aún no reciben la segunda dosis contra el coronavirus

El Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Ministerio de Salud informó que 89.694 personas se encuentran a la espera de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, en la región Piura.

El registro reveló que, al domingo 18 de julio de 2021, la Dirección Regional de Salud (Diresa) aplicó 428.308 dosis en toda la región, de las cuales 167.935 personas ya fueron beneficiadas con las dos dosis necesarias para completar el proceso de inmunización.

El reporte indicó que el proceso de inoculación alcanzó a 3.338 gestantes, 635 con síndrome de down, 382 pacientes oncológicos, entre otros.

El especialista en salud pública, Víctor Ocaña, señaló que, a pesar de los esfuerzos de la Diresa, el proceso de inoculación aún es deficiente, por lo que recomendó nuevas estrategias de comunicación que permitan llegar a todos los ciudadanos aleccionados por grupo etario.

“Hay personas que no continúan el proceso de vacunación porque leen noticias falsas, o porque no se enteran que ya les tocaba. Entonces Diresa tiene que hacer campañas informativas para que llegue a todos por igual, y no solo a los que se enteran por internet”, sostuvo.

El Ministerio de Salud informó que en los últimos días se han detectado tres nuevos casos de la variante delta de la COVID-19 en Lima, con lo que se incrementa a 15 a nivel nacional.