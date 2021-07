Agricultores de Puno se van a un paro indefinido

Culminó el paro de 48 horas acatado por pobladores de la cuenca de Coata, sin que nadie del gobierno atienda su reclamo. Félix Suasaca, dirigente del comité de lucha, anunció que el siguiente paso será una paralización indefinida. Los manifestantes reclaman acciones de remediación del afluente contaminado con aguas servidas.

Por segundo día consecutivo, siete piquetes de huelguistas obstruyeron con piedras la vía Puno-. Juliaca en distintos tramos. Las unidades que cubren la ruta optaron por vías alternas y elevaron el precio del pasaje de S/ 5.00 a 10.00 soles.

La protesta culminó con el anunció que si en dos semanas no llega una comisión de alto nivel, la quincena de agosto, de todos modos acudirán a una acción mucho más drástica.

“Si Lima está pensando que nos van a ningunear no ateniéndonos se equivocan porque nosotros vamos acatar otra nueva paralización. Son años. No nos hacen caso. Ya es el colmo. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, dijo Suasaca.