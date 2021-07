SJL: buscan hogar para un perrito perdido

Otro ‘amigo de cuatro patas’ necesita un nuevo hogar. Mediante las redes sociales, un joven de nombre Milton De la Cruz está buscando una familia responsable que desee adoptar a un perrito extraviado, al cual viene alimentando desde el último jueves 1 de julio en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El can fue encontrado cerca del paradero número cinco de la avenida Mariscal Cáceres del distrito capitalino por un amigo de Milton, quien decidió improvisar una caja de cartón como cama para que la mascota pueda descansar. Al conocer el caso, De la Cruz fue hasta el lugar para constatar su estado de salud y brindarle alimentación.

La República se contactó con el animalista, quien confirmó que necesita encontrar un hogar donde el canino pueda tener los cuidados y cariños necesarios, pues ya cuenta con cuatro mascotas (todas adoptadas) y no puede albergar una más en su domicilio.

De la Cruz brindó detalles sobre las condiciones del cachorro de raza pitbull y de aproximadamente un año de edad: “Lo vi en un buen estado de salud. No está delgado y debe tener pocos días de perdido”. Agregó que come y bebe sin ningún inconveniente, es “juguetón” y no es agresivo.

Si usted tiene la capacidad de brindarle una familia y los cuidados necesarios a este perrito, no dude en comunicarse con Milton De la Cruz al siguiente número telefónico: 957810727.

Ley cuatro patas: puntos claves

‘Cuatro patas’, proyecto de ley que beneficiará a 6 millones de perros y gatos en estado de abandono, se aprobó el último miércoles 30 de junio en el Pleno del Congreso y se contempla que el Ejecutivo pueda promulgarla antes del fin de la gestión actual (28 de julio).

La Coalición por los Animales del Perú (Colpa) presentó en 2019 la primera versión de esta ley que tenía como finalidad el manejo poblacional humanitario de perros y gatos, para mejorar sus condiciones de salud y bienestar. Dos años después y con algunas modificaciones, el objetivo es el mismo.