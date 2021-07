Desde el domingo se pagarán S/ 0,70 más en peajes de Evitamiento

En plena pandemia y cuando las familias recién se vienen recuperando de los elevados gastos que han tenido que efectuar por las consecuencias del COVID-19, la empresa concesionaria Lima Expresa informó que sus 11 peajes ubicados en la Vía de Evitamiento y el túnel de la Línea Amarilla tendrán un alza de S/ 0,70 desde este domingo.

De esta manera, la tarifa vigente para el 2021 se elevará de S/ 5,20 a S/ 5,90 tanto para los vehículos livianos como para los de carga. Estos últimos deberán pagar el precio por cada eje.

Pero ¿cuál es el sustento para el incremento del 13% del precio actual? Según Lima Expresa, existen tres razones.

La primera es que en marzo pasado el Poder Judicial revocó la resolución que en el 2020 le ordenó la reducción de los peajes de S/ 5,70 a S/ 5,20. La segunda razón es que “la tarifa debe ser reajustada cada año en función de la variación de precios al consumidor y del tipo de cambio, tal como además fue validado por un arbitraje internacional en junio del 2020”.

Asimismo, la tercera es que, según el contrato de concesión, a la fecha Lima Expresa tiene la obligación de actualizar la tarifa a S/ 5,90. “Esto no se dio desde hace tres años y es necesario para asegurar la sostenibilidad económica de la concesión (...), ya que el peaje es la única fuente de ingresos; además se vienen teniendo pérdidas netas”, dicen.

La concesionaria, antes llamada Línea Amarilla (Lamsac), precisa además que si no actualiza dicho precio, la comuna de Lima podría aplicar una penalidad, como “sucedió con una multa de octubre del 2018 (gestión de Luis Castañeda Lossio)”.

Indignación y malestar

En un rápido recorrido, este diario recogió el malestar y la indignación de los usuarios que habitualmente usan los peajes que se encuentran a lo largo de Evitamiento en Separadora Industrial, Monterrico, El Pino, Santa Anita, Ramiro Prialé y el túnel de la Línea Amarilla.

“Es un abuso. No pueden cobrarnos una tarifa tan alta, ya es S/ 6,00 prácticamente”, afirmó Miguel Aguilar. “No entienden ni siquiera la crisis por la pandemia”, dijo Richard Pacheco.

Piden reconsideración

La molestia es compartida por la Municipalidad de Lima, que indicó que esta es una decisión contraria a lo que sucede en diversas partes del mundo, donde las empresas y los gobiernos han decidido suspender –por el momento– cualquier reajuste tarifario, considerando los efectos de la pandemia. Por eso, instó a Lima Expresa a reconsiderar su pretensión.

“Sí se han venido tomando acciones”, aseguró la gerenta de Promoción de la Inversión Privada de la comuna de Lima, Sarita Vílchez, quien dijo que se interpuso una medida cautelar ante el Tribunal Arbitral Internacional para congelar la tarifa que se venía cobrando (S/ 5,20). No obstante, fue rechazada.

“La empresa debe considerar que hay causas pendientes en el Poder Judicial sobre una medida anticipada por actos de corrupción que involucran a este contrato (caso Lava Jato). En cualquier momento, se puede dejar sin efecto esto”, afirmó.

Vílchez también señala que sigue en proceso otro arbitraje internacional para conseguir la nulidad del contrato de concesión, como lo anunció en el 2019 el alcalde de Lima Jorge Muñoz.

“Es más, vamos a comunicar al Tribunal Arbitral sobre esta medida de Lima Expresa”, dijo.

Acciones desde el concejo

Para el regidor Jorge Valdez, esta decisión es unilateral porque la empresa debe considerar la participación y la anuencia de los funcionarios de Lima. “Si no en cualquier momento podría aumentar la tarifa. Además esto es un despropósito. No pueden hablar de pérdidas cuando el municipio solo recibe el 7% de lo recaudado”, señaló, tras anunciar que este martes pedirá, en sesión de concejo, que se retrotraiga este aumento. “No se debió renegociar con empresas involucradas en corrupción”.

Las reacciones

Richard Pacheco (48) - Taxista

“Esta es una mala noticia porque no estamos en condiciones para pagar, en plena pandemia, una tarifa muy cara. Yo soy padre de tres muchachos y ya los gastos no alcanzan. Mi único sustento es el taxi, no se pasen”.

Miguel Aguilar (40) - Taxista

“¡Qué exagerados que son! No puedo creer cómo pueden pensar en un alza en estos tiempos. El alcalde de Lima debe ser firme y anular el contrato de concesión. No hay otra, lo estamos pidiendo desde hace años”.

Las claves

En el 2019, antes de pedir la anulación del contrato en un arbitraje, Muñoz dijo que la tarifa justa por los peajes de Lima Expresa debía ser S/ 4,40 y no S/ 5,70. Esa vez, la empresa aceptó reducir solo S/ 0,20.

Por otra vía, se viene negociando una adenda del contrato con Rutas de Lima, por otros peajes.