Magdalena: hombre insulta y agrede a repartidor de delivery

Un hombre insultó y agredió a un repartidor de delivery por lanzar su pedido en su domicilio, ubicado en cuadra 40 de la av. Brasil en el distrito de Magdalena. Yaru, un repartidor de nacionalidad venezolana de 24 años, denunció que el sujeto intentó arrebatarle el celular mientras lo grababa.

“La cliente me llama y me dice que no se encontraba en su domicilio y la única manera para que el paquete este seguro era lanzarlo. Cuando ya estaba adentro le tomé una foto y se lo envié. Mientras veía el mensaje y el señor salió”, declaró el joven a Panamericana Televisión.

“Abrió la reja para golpearme y me dijo muchas cosas. Todos los días se ven cosas así, la única salida fue grabarlo. A muchos compañeros les ha pasado y me ha sucedido algo parecido. Trató de arrebatarme el teléfono y los vecinos lo vieron”, siguió.

Consultado sobre por qué no tocó el timbre, el joven repartidor indicó que no lo había visto; sin embargo, antes de lanzar el pedido, le envió una foto a la cliente para verificar si era su vivienda. Agrega que la mujer nunca le comentó que su padre estaba dentro de la casa.

Tras el suceso, la víctima señaló que la cliente se comunicó para disculparse por el accionar de su padre. El joven llegó hasta el domicilio junto al equipo de Panamericana donde intentaron hablar con el hombre, pero este nunca salió.