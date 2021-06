Elice sobre marchas: No va a ocurrir un enfrentamiento entre la PNP y manifestantes

Con información de Raúl Egúsquiza/URPI-LR

José Elice, ministro del Interior, informó que no permitirán un enfrentamiento entre los agentes de la Policía Nacional del Perú y los manifestantes en las marchas de Fuerza Popular y Perú Libre, que se realizan durante estos días por la actual coyuntura política.

Nuevamente, el funcionario pidió a los candidatos que no incentiven a la participación de sus seguidores en actividades que impliquen la aglomeración de ciudadanos, ya que aún nos encontramos en medio de la segunda ola del coronavirus.

“Muchos esperan que se disponga que la Policía Nacional se enfrente a las personas que participan en estas manifestaciones. Eso no va a ocurrir. El momento es difícil, el momento tiene características muy especiales, no es normal. No esperábamos que ocurra. Estamos poco a poco tratando de incidir en la consciencia de la gente, llamando a la responsabilidad porque salir de esta pandemia es un trabajo de todos”, dijo en conferencia de prensa.

El titular del sector reiteró que los policías desplegados durante estas marchas continuarán resguardando para prevenir hechos violentos u otros eventos que perjudiquen a las personas. Si bien indicó que puede ser que apliquen acciones, estas no generarían algún enfrentamiento.

“La PNP está actuando con firmeza y prudencia durante estos eventos porque no habido daños a la propiedad ni daños a las personas. Hemos evitado que los grupos se encuentren. Es un trabajo difícil, pero ahí estamos. Hemos sido, si se quiere decir, un poco flexibles en eso, pero va a llegar un momento en el que tengamos que poner un poco más de orden porque la pandemia del COVID-19 no ha terminado- Debemos cumplir las medidas sanitarias”, mencionó.

Alrededor de 3.000 agentes resguardaron las marchas ejecutadas el último sábado 19 de junio y no se reportó ningún incidente.