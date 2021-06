SMP: delincuente roba camioneta estacionada frente a clínica en menos de 30 segundos

Con información de Deysi Portuguez/URPI-LR

Menos de 30 segundos le bastó a un delincuente para encender y llevarse una camioneta estacionada frente a la Clínica Cayetano Heredia, en el distrito de San Martín de Porres. El vehículo era propiedad de una pareja de esposos, quienes eran pacientes de dicho establecimiento de salud.

Las cámaras de seguridad de un centro financiero captaron el preciso instante en que un sujeto se acerca a la camioneta Kia Sportage, color plata de matrícula A4L-350, y se la lleva sin levantar sospechas.

“Nosotros llegamos a las 9 de la mañana, mi esposo estaciona el vehículo en la puerta de la financiera y entramos para hacerme los procedimientos médicos en la clínica, pero nos damos con la sorpresa que después de 30 minutos salimos y ya no estaba el vehículo”, declaró la agraviada.

Dicho vehículo era la herramienta de trabajo de Izora Peña y su esposo, además era usada para trasladar a pacientes de la familia. Ellos denuncian la falta de acción por parte de la Policía y el trámite burocrático que tuvieron que pasar para poder conseguir las evidencias por sus propios medios.

“A la 1 que salgo de acá con el video, vuelo a salir a la comisaría y me dicen ahora tienes que llevarlo a la Diprove. Hasta que consigan un patrullero a las 2 de la tarde, llegamos a la Diprove una hora después. Ahí me recibió la Policía, pero no me recibieron el USB porque tenía que ser otra persona que estaba ocupada en una celebración por el Día del Padre. Tuve que suplicarle que me reciban la evidencia, no sé qué habrán hecho con la evidencia.”, contó el agraviado.

La pareja afectada solicita a la PNP que tome acciones sobre el caso, ya que señalan que ellos mismos están solicitando las cámaras de vigilancia tanto de la clínica y como de la municipalidad.