SJM: pareja que robaba celulares fue liberada al no ser denunciada

Una pareja de enamorados identificados como Eduardo ‘Chucky’ Quispe Bernuy (27) y Nicole ‘Tiffany’ Matienzo Cáceres (20) fueron intervenidos por la Policía Nacional del Perú cuando robaban un celular a un transeúnte. Este hecho sucedió en el cruce de la avenida Los Héroes y la avenida San Juan, en el distrito de San Juan de Miraflores.

En declaraciones en América, ambos criminales indicaron que necesitaban dinero para vivir; sin embargo, esto no impidió que sean capturados.

El coronel PNP Jorge Castillo, jefe del Escuadrón Verde de la Policía, detalló que la modalidad de asalto consistía en que la mujer marcaba a sus víctimas mientras que su pareja les extraía los celulares. Asimismo, refirió que este último cuenta con varias denuncias por robos desde hace muchos años. Si bien estuvieron detenidos en la comisaría, los policías tuvieron que dejarlos en libertad al no existir una denuncia.

“Si es que no denuncian, significa impunidad para el delincuente. La impunidad genera no solo ventajas para el delincuente, (...) sino para su entorno familiar y amical”, explicó el comandante en retiro Jaime Urtecho. Lamentablemente, las personas solo alertan a la PNP, pero no continúan con el proceso.

Ante ello, invocó a la ciudadanía a que emitan sus denuncias para que se pueda tener un registro de antecedentes y que se pueda realizar un procedimiento sancionatorio.

Importante

Si eres víctima de un robo o asalto, puedes reportar el hecho a través de una denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP). También tienes la opción de comunicarte a la Central 105.