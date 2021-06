La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha informado que todos los ciudadanos podrán votar este domingo 6 de junio sin ninguna restricción. Los electores que deban alguna multa por no ejercer este derecho en la primera vuelta o si no se presentaron como miembros de mesa también podrán votar en esta jornada electoral.

Sin embargo, luego tendrán que ponerse al día con las multas que queden pendientes, para que no tengan ninguna dificultad cuando quieran hacer un trámite en alguna entidad del estado.

¿Si voto en la segunda vuelta ya no pago multa de la primera?

Los ciudadanos que no acudieron a votar en la primera vuelta y no han pagado la multa podrán ir a ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta. Sin embargo, tendrán que pagar la penalidad que ha quedado pendiente.

La ONPE también hizo dicha aclaración en sus redes sociales. “Son procesos electorales distintos. Por lo tanto, puedes votar el 6 de junio sin problema alguno. Sin embargo, la multa aún quedará pendiente de pago”, afirmaron en una publicación.

¿Puedo votar en segunda vuelta si no lo hice en la primera?

Si no pudiste asistir a tu centro de votación en la primera vuelta, puedes ir a votar en esta segunda, incluso si todavía no has pagado la multa. No obstante, recuerda que debes hacerlo, sino no podrás hacer diversos trámites en entidades del estado.

¿Qué pasa si no voté en la primera vuelta electoral?

Si no fuiste a votar en la jornada electoral del 11 de abril, tienes que pagar una multa que será asignada de acuerdo al distrito donde vivas. Además, no podrás realizar algunos procedimientos, entre ellos se encuentran los siguientes:

Registrar tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.)

Realizar actos notariales o firmar algún tipo de contrato

Ser parte de procesos judiciales o administrativos

Registrarte en algún programa social

Obtener tu brevete

Si deseas confirmar si tienes alguna multa pendiente, puedes hacer clic en este LINK.

¿Cuánto debo pagar si tengo una multa electoral?

En la siguiente lista, podrás conocer cuál es la multa que se te asignará por no acudir a votar

Multa por elector omiso de distrito no pobre: S/ 88

Multa por elector omiso de distrito pobre no extremo: S/ 44

Multa por elector omiso de distrito pobre extremo: S/ 22

Multa por miembro de mesa omiso: si fuiste elegido miembro de mesa (titular o suplente) y no cumpliste esta función, la multa es de S/ 220

Multa por negarse a conformar la mesa electoral: si eres seleccionado en un local de votación, pero rechazas cumplir el rol de un miembro de mesa que no asistió y se negó a conformar la mesa electoral, la multa es de S/ 220.

Puede darse el caso de que no cumplieras con tu rol de miembro de mesa y tampoco te presentaras a sufragar, entonces tendrás que pagar la multa de miembro de mesa omiso más la penalidad por no ir a votar de acuerdo al distrito en que te encuentres.

¿Cómo pagar una multa electoral?

Las multas por no cumplir con ir a votar o ser miembro de mesa se podrán pagar a través de la plataforma pagalo.pe del Banco de la Nación, así como en cualquiera de sus agencias.

La entidad recomienda la opción virtual para evitar aglomeraciones que puedan fomentar los contagios por coronavirus.

¿Dónde votar en elecciones 2021?

Si quieres conocer dónde te toca votar puedes ingresar AQUÍ e digitar tu número de DNI. Luego haz clic en consultar y la plataforma te mostrará tu lugar de sufragio y más detalles de tu mesa.