Callao: capturan a asesino en plena reunión social

El asesino de Junior Villegas Taboada (26) fue capturado por la Policía el último domingo en horas de la noche cuando se encontraba en plena fiesta. Este sujeto identificado como José Alfonso Vilela Taboada (32) mató de dos disparos a su víctima durante el reparto de canastas en el Callao el 29 de abril del año pasado.

Villegas se encontraba colaborando con la entrega de alimentos a las familias más vulnerables por la pandemia cuando fue atacado a balazos por ese sujeto en la intersección de jirón Arica con Áncash en el asentamiento humano Rugia, Callao. De los siete disparos, dos proyectiles impactaron en el cuerpo de Junior: uno en el hombro y otro en la cabeza, lo que ocasionó su muerte inmediata.

“El asesino de mi hijo comienza a gritarle ‘muerto de hambre te regalo la canasta porque tú las necesitas más’, entonces mi hijo cuando terminó la repartición de canastas se metió a su casa, pero ha vuelto a salir porque mi nieta le manda a comprar una gaseosa y una galleta. Ahí le dispara siete veces y me lo mata”, contó su madre Miriam Carabajal a La República.

El autor de los disparos fue detenido por efectivos policiales la noche del domingo en medio de una reunión social en la cuadra 4 del jirón Paz Soldán en el puerto chalaco. Ella no solo exige que este sujeto pague por la muerte de su hijo, sino que además pide garantías por su vida, ya que ha recibido amenazas de muerte por parte de Vilela Taboada tras su captura.

“Me llamaron por teléfono para decirme dónde se encontraba tomando en plena pandemia y pedí ayuda a la Policía del Callao, fueron y lo capturaron. Ayer que yo estuve abajo lo miré y le dije por qué mataste a mi hijo y me dijo ‘sí, yo lo maté ¿y? Ahora te voy a matar a ti’. Él me ha amenazado directamente”, señaló su madre.

Miriam Carbajal exige a las autoridades que no dejen en libertad al responsable del disparo que acabó con la vida de su hijo, que dejó a dos menores de 6 y 2 años en la orfandad.

“Si me pasa algo a mí o a mi familia directamente yo acuso a José Vilela Taboada y a la gente que viene atrás de él que me está llamando por teléfono, me están amenazando. Ya he recibido llamadas diciéndome que vaya a Fiori a recoger un encargo, que soy su prima. Han ido a mi casa a tomar foto”, denunció.