Minsa: tabaco disminuye defensas de vías respiratorias ante el coronavirus

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora mañana lunes 31 de mayo, el Ministerio de Salud promueve una campaña que sensibiliza a la población sobre los daños que puede provocar esta sustancia, que no solo genera enfermedades, si no también disminuye las defensas de las vías respiratorias y la función pulmonar, lo que nos hace vulnerables ante cualquier virus, como el SARS-CoV-2.

Óscar Gayoso Cervantes, médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia, sostiene que las personas que fuman tienen más riesgo de hacer infecciones respiratorias, pero también pueden presentar problemas en otras zonas del organismo.

“La población piensa que fumar daña directamente al pulmón y no dejan de tener razón, ya que empeora el asma, provoca enfisema (afección que causa dificultad para respirar), fibrosis y produce cáncer. No obstante, también ocasiona otras neoplasias en la vía aérea, incluyendo la zona de boca y laringe; en el páncreas, la vejiga y el colon”, explica.

Asimismo, los consumidores de tabaco son propensos a empeorar las enfermedades cardíacas , tales como infartos, arritmias, anginas e insuficiencia cardiaca.

“Una de las cosas que no conoce la población es el espasmo que produce la nicotina es tan intenso que puede producir necrosis de la punta de los dedos de la mano o pie y amputación. Esta afección se le conoce como enfermedad de Buerger y se ve en fumadores con una adicción muy alta”, afirma Gayoso.

El neumólogo añade que el espasmo involuntario y persistente de las fibras musculares puede ocasionar accidentes cerebrovasculares, que generan un impacto muy grande en la calidad de vida de las personas.

Por otro lado, Gayoso señala que la acción de fumar podría representar un potencial contagio, debido a que quienes lo hacen tienen que quitarse la mascarilla y muchas veces toca su boca con la mano.