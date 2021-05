Beca Generación del Bicentenario: postulación virtual vence el 4 de junio

La Beca Generación Bicentenario, llamada antes Presidente de La República, ofrecerá hasta las 5.30 p. m. del 4 de junio un total de 150 plazas de estudios de posgrado en cualquiera de las 400 mejores universidades del mundo. La postulación podrá realizarse de manera virtual.

Entre los centros de estudios a los que se puede postular destacan Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge, California Institute of Technology, Princeton University, Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Columbia University, Yale University, Imperial College London y otras.

“El año pasado postularon alrededor de 1.400 personas. Desde hace dos años venimos entregando 150 becas al año, que son para estudiar una maestría o doctorado. Ese es el número que Pronabec se propone para el año 2021”, declaró para Andina Julio Moreno, coordinador de Procesos de Gestión de Becas de la entidad.

Estas cubren por completo el programa de estudios del postulante, con un máximo de dos años para la realización de maestrías y cuatro años para los doctorados. En dicho periodo se incluirán las tesis y las obtenciones de grado.

Por otro lado, Moreno detalló otros aspectos cubiertos por la beca, que van desde los costos de matrícula hasta la manutención y gastos administrativos que acarreen el proceso de titulación.

“Se cubre todo lo que el estudiante requiera: transporte internacional, alojamiento, alimentación, movilidad, materiales de estudios, seguro médico. El o ella no deberán preocuparse por ningún tipo de aspectos económicos y solo concentrarse en lograr estudios satisfactorios”, agregó.