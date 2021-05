Las relaciones entre EsSalud y la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) están quebradas. Edilberto Salazar, gerente de la Red Asistencial de EsSalud Arequipa, informó que estuvieron esperando por meses la respuesta del gerente regional de Salud, Christian Nova Palomino, para firmar un convenio y usar las instalaciones del centro temporal de aislamiento Cerro Juli para ampliar la oferta de camas para pacientes graves con Covid-19. “Nosotros tenemos que trabajar en forma urgente por que los pacientes se nos mueren. No vamos a esperar meses para poder habilitarla. Tomamos la decisión de hacer el convenio directamente con Cerro Juli”, declaró el médico.

Entre los meses de enero y febrero, cuando Yuri Vilca estuvo de gerente encargado de EsSalud Arequipa, se llegó al acuerdo de que Geresa les entregue en cesión los ambientes. “Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta”, afirmó Salazar. Ante este silencio, Salazar sostuvo que hablaron directamente con la Asociación Empresarial Cerro Juli, quienes les informaron que el convenio feneció el 31 de marzo de este año y con incumplimiento de pagos por parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). “Al no haber convenio con Cerro Juli, nosotros no podemos hacer un convenio con el Minsa”, aseguró Salazar.

Nova dos días atrás reclamó que no se les dejó ingresar al hangar con 100 camas que les correspondía. Reclamó que se cumplan los acuerdos al que llegaron con el anterior gerente, Yuri Vilca: un hangar de 100 camas para Geresa y el otro hangar con otras 100 para EsSalud. Incluso Nova acusó a Salazar de acuerdos bajo la mesa. Esto fue negado por el funcionario del Seguro.

Salazar indicó que ya se firmó el convenio con la asociación empresarial y que estaba en proceso de trámite. EsSalud asumirá el pago de alquiler, luz, agua. Son 4900 metros cuadrados cedidos en cesión de uso. “No podemos esperar la santa paciencia de otras personas para utilizarlo. Se necesitan acciones inmediatas”, sostuvo.

Con ello la Geresa queda fuera del acuerdo. Salazar no descartó que puedan darle a la Geresa el otro hangar que también están refaccionando.

Funcionarios de EsSalud indicaron que en cinco días fue habilitado uno de los hangares, el otro esta aún siendo adecuado. Salazar anunció que en los próximos días estará llegando otras dos plantas de oxígeno para dotar del suministro a los pacientes moderados a graves que sean conducidos a Cerro Juli.

Investigación

El consejero regional Harberth Zúñiga sostuvo que la ORCI del Gobierno Regional de Arequipa inició una investigación por la ejecución del centro temporal de aislamiento de Cerro Juli. Aún no se conoce los resultados. ORCI confirmó que el recinto estaba en muy malas condiciones tras ser abandonado.

Zúñiga lamentó que las autoridades de Salud y EsSalud estén enfrascadas en un conflicto por Cerro Juli.

Más pacientes trasladados a Cerro Juli

El representante de EsSalud Arequipa ante el Comando Covid-19, Yuri Vilca indicó que hoy estarían llevan más pacientes a los hangares habilitados de Cerro Juli.

En tanto Edilberto Salazar sostuvo que también colocarán las camas de cuidados intermedios en Cerro Juli en un número de 12. Están a la espera que lleguen los equipos.