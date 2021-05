Tormenta en Lima: techos de calamina de viviendas de VMT se desprendieron

Tras la presencia de truenos y relámpagos en el cielo de Lima la mañana de este lunes 24 de mayo, los techos de calamina de algunas viviendas de Villa María del Triunfo resultaron afectadas.

En la parte más alta del asentamiento humano Señor de Huanca, los materiales se desprendieron debido al fuerte viento que se registró luego del fenómeno climatológico, sostuvo una ciudadana en una entrevista con Canal N.

“Yo he ido a trabajar, no he visto. Me han llamado cuando el techo ya no estaba en mi casa. Me llamaron preguntando dónde estaba y me dijeron que el aire se había llevado el techo”, manifestó.

La señora detalló que le tomó una hora y media regresar a su domicilio para poder constatar lo que había sucedido y darle solución. Mientras tanto, otros vecinos recogían las calaminas y las volvieron a colocar, esta vez con piedras encima, de forma que no vuelvan a desestabilizarse.

“Hemos sentido miedo, prácticamente me ha sorprendido toda la bulla, lluvia. Mis hijas se asustaron, después toda la calamina se levantó. Ha sido demasiado fuerte”, relató uno de ellos.

Desde tempranas horas de la mañana, varias personas reportaron en redes sociales el hecho. Esto se debió a una tormenta eléctrica que se pudo ver desde distintos puntos de la capital, según el especialista en Prevención y Gestión del Riesgo de Desastres, Patricio Valderrama.

Las descargas eléctricas se observaron desde distritos como Comas, Carabayllo, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Miguel, San Martín de Porres, Los Olivos, entre otros; así como desde el Callao y provincias como Pisco.

En otras jurisdicciones, como Ate Vitarte, los internautas pudieron captar la aparición de un arcoiris.