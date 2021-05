Independencia: implementan aula para escolares sin acceso a internet

Con información de Gianella Aguirre/ URPI-LR

Debido a la situación de la pandemia, las clases son virtuales, pero cientos de alumnos se han visto afectados por la brecha de desigualdad de acceso a internet. Ante esa situación, en Independencia implementaron un aula para los escolares que no cuentan con conectividad o aparatos tecnológicos.

“Estamos proponiendo este tipo de apoyo para los niños que no tienen señal, para que hagan el seguimiento de sus clases por Aprendo en Casa. Este establecimiento está habilitado para que se conecten a internet”, comentó un Víctor Manuel Chuquilin, vocero de la Municipalidad de Independencia, a La República.

El recinto, ubicado en el Comité 112, inicialmente funcionaba como una olla común, pero se ha habilitado para que los menores puedan seguir con sus estudios. Por ese motivo, piden también a la ciudadanía y las autoridades que apoyen a decenas de niños, por medio de la donación de televisores, computadores, celulares, radios y útiles escolares.

“Todo lo que se necesite es importante para que estén en sus clases virtuales”, acotó.

Asimismo, según Chuquilin, aproximadamente el 40% de escolares de la zona no tienen dispositivos móviles para ingresar a la plataforma Aprendo en Casa.