SJL: reportan problemas en vacunación de mayores y pacientes con hemodiálisis

Con información de Deysi Portuguez/ URPI-LR

Desde las 4.30 a. m. de este jueves 13 de mayo, adultos mayores y pacientes con problemas renales acudieron al Parque Zonal Huiracocha, ubicado en San Juan de Lurigancho, para recibir su vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, a estas horas, el local luce vacío y sin personal del Ministerio de Salud que informe sobre lo acontecido.

Muchos ciudadanos que han realizado una larga cola indicaron que los han referido hasta este centro para la aplicación de la dosis de Pfizer. “Yo estoy desde las 4.30 a. m., me dieron una hoja de que viniera hoy día (jueves), ya que mi esposo lleva su tratamiento los días lunes, miércoles y viernes. Hasta ahora, no nos dicen nada, la verdad queremos información”, mencionó a La República.

Pacientes con hemodiálisis esperaron por horas. Foto: Deysi Portuguez/ URPI-LR

“Hoy la han citado para que venga al parque. Hasta ahora, no nos dan ninguna respuesta. Estamos desde las 5.00 a. m. y queremos saber eso (sobre la vacunación) porque son pacientes con diálisis”, dijo otro ciudadano que llevo a su hija con afección renal.

Asimismo, otra adulta mayor en silla de ruedas expresó que lleva esperando desde las 8.00 a. m., pero aún no les han informado nada. El Ministerio de Salud aún no se ha pronunciado sobre este hecho en particular, suscitado en San Juan de Lurigancho.

Perú ya administró más de 2 000 000 de dosis a nivel nacional, y el número de personas vacunadas asciende a 1 515 748 hasta el miércoles 12 de mayo. El ministro de Salud ratificó que la inmunización al grupo etario de 60 a más podría ejecutarse a fines de mayo.