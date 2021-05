Francisco Sagasti sobre liberación de patentes de vacunas: “Sería un gran paso”

El jefe de Estado, Francisco Sagasti, anunció que sí está de acuerdo con la liberación de patentes; sin embargo, Perú aún no podría producir dosis contra la COVID-19 porque aún no se ha avanzado científicamente en este campo. Estas declaraciones responden a lo solicitado por el Colegio Médico del Perú sobre el apoyo a este tema.

“ Un gran paso sería dar un mayor acceso a los laboratorios en diferentes partes del mundo al conocimiento de las patentes o procedimientos . No es fácil. Cada vacuna incluye más de 50 ingredientes distintos y estos no vienen de un solo lugar, sino se producen de diferentes países. Es decir, no solo es acceso a la patente, sino la posibilidad de poder comprar los insumos, las condiciones de salud o sanidad”, indicó en conferencia de prensa.

Así también, recalcó que Perú aún continuará en la senda de adquisición de vacunas por no contar con la capacidad para la producción de dosis contra el coronavirus.

“Hay un clamor general en todo el mundo de ampliar la disponibilidad de vacunas. Nosotros no somos un país en el que se ha avanzado lo suficiente como para producir esas vacunas. Tenemos esfuerzos en marcha que esperemos den resultados en los próximos meses o más adelante”, mencionó.

“Esperamos que estos llamados tengan éxito, pero, por el momento, confiamos en comprar la mayor cantidad de vacunas hasta que se dé esta situación en el que el conocimiento esté libre”, agregó. Esta información también fue dada por el ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien descartó que, ante la liberación de patentes, el Perú pueda producir dosis contra la COVID-19.

“El Perú no está en condiciones de hacerlo porque no tiene la capacidad de producción de vacunas. Podría haber un tercer país que sí lo haga, pero eso escapa de nuestras manos”, expresó días antes en Exitosa.