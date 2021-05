El Servicio de Neonatología del hospital Rebagliati reportó que 5.000 mujeres se convirtieron en madre desde que inició el periodo de emergencia por la COVID-19. Solo en el 2021 se registraron 797 partos de bebés prematuros y no prematuros (enero 272, febrero 218 y marzo 307).

En esa línea, se conoció que un total de 1.000 mujeres fueron madres primerizas, de las cuales resalta el caso de Antonella Durand Salazar, de 26 años, quien llevó sus controles de forma remota y conoció a su pequeña hija el último martes 4 de mayo del 2021, con un peso de 3 kilos y 25 gramos.

La joven madre cuenta que presentó un cuadro de parto seco”, es decir, complicaciones cuando la bolsa de líquido amniótico se vacía totalmente, lo que ocasiona fuertes dolores.

“ Tuve preocupación y temor de ser mamá por primera vez, no sabía cuál era el procedimiento. Me dio miedo, pero lo más hermoso fue cuando nació mi hijita y me la pusieron en mi pecho, en ese momento se me fueron todos mis miedos”, apuntó.

Del mismo modo, Janina Suxe Ramírez, de 45 años, quien nunca perdió la esperanza de convertirse en madre. Su hijo nació, el último sábado 1 de mayo, en plena inmovilización social por el alto riesgo de contagio de la COVID-19.

Janina narra que tiene la dicha de considerar a su bebé como un milagro de vida. Sus controles los llevó de manera presencial porque existía riesgo de pérdida debido a fallidos intentos por quedar embarazada.

“Uno de mis anhelos fue ser madre y en el 2020 lo intenté por tercera vez y pude lograrlo. Fruto de esa perseverancia mi bebé está conmigo ahora. Lo tomo como un milagro de vida, te cambia el panorama, te da un motivo muy fuerte para continuar y para avanzar”, sentenció.

Celebran el Día de la Madre

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, celebró el Día de la Madre junto a las mamás profesionales y técnicas de la salud del la Villa Panamericana, centro de salud que reportó la recuperación de 30.000 personas, quienes lograron vencer a la COVID-19.