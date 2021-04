COVID-19: en casi 3 meses se ha vacunado al 2% de la población objetivo

Desde febrero último han llegado al Perú más de 2 millones 240 mil dosis de vacunas de los laboratorios Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca, según lo programado en el plan actualizado de vacunación contra el Covid-19. A esto se deben sumar otras 200 mil de Pfizer que arribarían hoy.

Si se toman en cuenta solo las cifras oficiales hasta la tarde de ayer, más de 900 mil ciudadanos han recibido la primera dosis de las vacunas y casi 596 mil ambas dosis, lo que brinda la protección ante formas graves del nuevo coronavirus.

Esto quiere decir que se ha avanzado con el 2,4% de la población objetivo a ser vacunada este año (más de 23 millones 900 mil adultos mayores de 18 años). Este sería el porcentaje de inmunizados en casi 3 meses desde que arrancó el proceso de vacunación en todo el país.

“El proceso todavía va muy lento en la población general, apenas el 2%, incluyendo los trabajadores de salud y adultos mayores. Necesitamos acelerar eso. Ya no es excusa el hecho de que haya pocas vacunas, no implica que lo poco que tengamos no lo utilicemos bien. Lo poco hay que acelerarlo y utilizarlo de una vez y, conforme va llegando, seguir vacunando”, dice el secretario del Interior del Colegio Médico del Perú (CMP), Edén Galán-Rodas, quien agrega que esta situación genera problemas en un sistema ya colapsado, con hospitales abarrotados y falta de camas UCI.

El proceso de vacunación comenzó el 9 de febrero con el personal de salud y ya se ha inmunizado a 51.004 médicos (81%) de un total de 74.887. Les siguieron los policías, militares, así como los adultos mayores, de los cuales 116.369 ciudadanos que superan los 80 años han sido vacunados, asegura el Gobierno.

En relación al ritmo de vacunación, el Minsa reitera que se avanza de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas. El Ejecutivo, por su parte, asegura que al final de su gestión espera tener 4 millones 650 mil vacunados, incluidos 4 millones 300 mil mayores de 60 años. “En mayo se incrementará a 500 mil las dosis semanales de Pfizer”, dijo la premier Violeta Bermúdez.

Hoy se tiene previsto habilitar el portal “Pongo el hombro” (consultas.pongoelhombro.gob.pe) a fin de que los 450 mil mayores de 70 años de Lima y Callao consulten su fecha y local de vacunación en el proceso que arrancará este viernes 30.

En regiones

Mientras esto ocurre en Lima, el 80% de regiones han recibido 240.450 dosis , según la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. De estas, Cusco tiene previsto vacunar hoy a los mayores de 80 años; Arequipa mañana con 11.700 dosis de Pfizer, al igual que Moquegua, la cual vacunará según apellidos. No obstante, el Minsa precisó que la inoculación debe basarse en el padrón universal hecho con base en la data del Reniec.

Regiones ya pueden vacunar a los mayores de 70 años

En regiones, el Minsa ha habilitado la vacunación a los mayores de 70 años siempre que se garantice la cobertura al grupo de 80 y que se cuente con disponibilidad de vacunas, según informó el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Carlos Rúa, luego de una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros. “En Apurímac ya vacunan a este grupo y en el caso de Ayacucho podríamos comenzar mañana (hoy)”, refirió el también gobernador de esta última región.

Durante este encuentro se solicitó una distribución equitativa de las vacunas y de acuerdo a la población de la región, y que se mejoren los canales de comunicación con el Ejecutivo.

También se acordó que el Minsa enviará un cronograma actualizado de distribución de las vacunas. Esto luego de que las regiones advirtieran que el último cronograma tenía plazos ya vencidos y pedían sincerar las fechas, como lo informó La República.

