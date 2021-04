COVID-19: vacunan a Antonio Sueyo, líder indígena del pueblo Harakbut

Con información de Paolo Peña / corresponsal de Madre de Dios

Antonio Sueyo (82), líder indígena del pueblo Harakbut, recibió su primera vacuna contra el coronavirus con una de las dosis de AstraZeneca en la región de Madre de Dios. Este hombre se convirtió en el primer nativo longevo en inmunizarse contra esta enfermedad, que ya acabó con la vida de más de 60.000 peruanos.

Este adulto mayor estuvo internado en el hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado durante el 2020 tras contraer el coronavirus. Luego de dos semanas, pudo vencer esta enfermedad. “Yo estuve en el nosocomio. Soy un sobreviviente. No he muerto cuando me agarró este virus”, dijo a La República.

Ahora, se siente muy contento por haberse aplicado la dosis. “Estoy contento por esta inoculación. Gracias por esta vacuna”, expresó. Por otro lado, invocó a los ciudadanos que acudan a los centros para vacunarse y así evitar un cuadro grave de la COVID-19.

Vacunación de adulto mayor en Madre de Dios. Foto: Paolo Peña

“Vengan todos a vacunarse porque nos podemos morir si no nos inmunizamos. Hay que sobrevivir y batallar con este virus. Vengan las comunidades de San José, Machiguenga, entre otros”, manifestó. El último 22 de abril, Madre de Dios recibió 4.260 dosis para sus adultos mayores.

En esa línea, los 92 establecimientos de salud de Madre de Dios podrán almacenar las dosis de AstraZeneca debido a que cuentan con congeladoras adecuadas. En esa línea, el proceso de inmunización en la región inició este martes 27 de abril desde horas de la mañana.

