Adulto mayor lleva 10 años postrado y no tiene fecha para ser vacunado

Un adulto mayor de 83 años se encuentra a la espera de una vacuna contra la COVID-19. Se trata del ciudadano Faustino Jaramillo Tafur, quien lleva 10 años postrado en una cama y, debido a su estado de salud, no tiene la posibilidad de acercarse a recibir la inmunización que le corresponde.

Según la plataforma del nuevo padrón del Ministerio de Salud (Minsa), el señor tenía programada su primera dosis para el sábado 17 de abril entre la 1.00 p. m. y las 4.00 p. m. Su sede de vacunación era la que se instaló en la Avenida de la Peruanidad en los exteriores del Campo de Marte, en el distrito de Jesús María.

“Yo llamé al 113, me comuniqué con el Minsa y le dije ‘señorita, mi papá está postrado en cama y no puedo llevar a vacunarlo’”, contó la hija del adulto mayor afectado a América Televisión.

Esta añadió que, al solicitar la fecha de aplazamiento, obtuvo una respuesta inapropiada de parte de la institución: “Pedía que lo reprogramen o (que le dijeran) cuándo iba a ser el día en que lo iban a venir a vacunar a mi papá, a mi casa. Pero con la manera en que ellos me contestan (...) Me dijeron que no fastidie, que había otros pacientes que estaban peor y que espere la reprogramación”.

El hombre padeció de un derrame cerebral hace 10 años y también sufre de cáncer a la próstata, por lo que sus condiciones le imposibilitaban acercarse a su sede de vacunación.

Según el Minsa, la institución se contactará con la familia de Faustino Jaramillo para reprogramar la fecha de su inmunización contra el coronavirus.