Tres hermanos fueron miembros de una misma mesa de votación ante ausentismo

En Los Olivos, tres hermanos fueron miembros de una misma mesa de sufragio ante el ausentismo reportado en el centro de votación Círculo de Ingeniería. Decenas hacían colas en los exteriores, por lo que quien salió sorteado como presidente de mesa llamó a sus familiares para que asuman como voluntarios.

Sebastián Cotrina relató, en una entrevista con América Noticias, que cuando llegó a las 7.00 a. m. no había nadie, por lo que convocó a sus hermanos Ángela y Matías. Ellos eran parte del padrón de la misma mesa, por lo que podían desempeñar el rol.

“Llegué y no había nadie, los otros dos miembros no habían aparecido. Le pregunté al personal de ONPE si podía llamar a mis hermanos, porque ya estaban llegando varios adultos mayores. Me dijeron que sí y vinieron”, contó Sebastián.

Los jóvenes indicaron que el desarrollo de los sufragios no tuvo incidencias graves y mostraron su felicidad por haber formado parte de los comicios. “Tenemos toda nuestra disposición para ayudar. Todo transcurrió con normalidad”, aseveró Ángela.

ONU llamó a jóvenes a asumir el cargo de miembros de mesa

Las Naciones Unidas Perú invocó a los jóvenes a asumir, de forma voluntaria, el rol de miembros de mesa ante los retrasos en las instalaciones por ausentismo. “La democracia te necesita”, fue la premisa difundida en redes sociales.

“Desde el Sistema de Naciones Unidas invocamos a la ciudadanía, especialmente a los y las jóvenes para que asuman de manera voluntaria el rol de miembros de mesa en sus lugares de votación. Aseguremos el éxito del proceso democrático en estas elecciones”, señaló la institución a través de su cuenta de Twitter.