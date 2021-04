Adultos mayores realizan largas colas para recibir su segunda dosis contra el coronavirus, programada para este lunes 12 de abril. Sin embargo, el centro de vacunación del parque Huiracocha aún no está habilitado y personal de salud no les brinda indicaciones sobre su inoculación.

En San Juan de Lurigancho, se registró una gran cantidad de adultos mayores, algunos de ellos llegaron desde las 6.00 a. m. para vacunarse. No obstante, aún no se han instalado los elementos necesarios para llevar a cabo la aplicación de la vacuna. Es más, no han retirado el material electoral instalado el último domingo para las elecciones.

“ Yo he venido con mi mamá, quien tiene 85 años, necesita recibir la segunda dosis. Encima, nos han citado (para hoy 12 de abril) y no es dable que no cumplan. Ayer en la noche me dijeron que sí iban a vacunar en el mismo lugar. Tanto cuidamos a nuestros padres, con tanta protección y pueden contagiarse”, comentó una ciudadana a Latina.

Ciudadano muestra cartilla con fecha programada para este lunes 12 de abril. Foto: Joel Robles/ URPI-GLR

Asimismo, según el medio, la fila está conformada por adultos mayores que bordean desde los 100 años hasta los 80. “Estoy esperando desde las 4.00 a. m., me programaron para hoy (12 de abril)”, expresó uno de los adultos mayores en la fila.

“Yo estoy con mi mamá. Hemos llamado al Minsa y algunos nos dicen que sí, otros que no (nos vacunarán). Mi mamá tiene 93 años”, sostuvo otra persona.

Los vecinos piden al Ministerio de Salud que se acerquen y les den alguna indicación, pues temen perder su vacunación o que se junte con la fecha programada de otras personas.

