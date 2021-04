Chiclayo: personal CAS-COVID de Las Mercedes labora pese a estar impago

Un total de 152 trabajadores de la salud contratados bajo la modalidad CAS-COVID en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo se encuentran impagos desde hace tres meses; sin embargo, siguen laborando en la primera línea de batalla contra el coronavirus.

Así lo confirmó la administradora del nosocomio, Jessica Antón De la Cruz, en conversación con La República, tras la queja de un personal asistencial que evitó identificarse por temor a represalias. La funcionaria manifestó que el establecimiento de salud no cuenta con la partida de S/ 1 300 000.00 necesaria para cumplir con sus remuneraciones.

“Desde que tomé el cargo a inicios de marzo se ha cumplido con informar al Ministerio de Salud y Ministerio de Economía la falta de recursos que existe para pagarle a este personal. Nos hemos reunido con el viceministro de Salud, pero ellos no habilitan los presupuestos. No es responsabilidad del hospital”, declaró Antón De la Cruz.

La funcionaria explicó que, en busca de atender el problema de forma local, el gobernador regional de Lambayeque, Luis Díaz Bravo, ordenó que la Gerencia Regional de Salud (Geresa) destine algunas de sus partidas no ejecutadas durante los primeros meses del 2021; no obstante, eso tampoco se ha cumplido.

“El hospital no tiene los recursos y, a nivel de Gobernación, se tomó la decisión para que Geresa nos transfiera unas partidas que no hayan sido utilizadas en estos meses, pero hasta ahora no lo hacen”, agregó.

Mencionó que, a pesar que no se ha cumplido con sus pagos, el personal CAS-COVID de Las Mercedes cumple con su labor diaria porque entienden que son indispensables en esta lucha contra la pandemia. Lamentó que las autoridades no entiendan el sacrificio que realizan.

Hospital temporal

Los problemas no terminan allí, ya que la administradora del hospital Las Mercedes manifestó que tampoco cuentan con recursos para el pago de los 278 sanitarios que laboran en el Centro de Atención Temporal Carlos Augusto Salaverry de La Victoria, del cual asumieron la responsabilidad hace unos días.

Señaló que es prioritario que el Ministerio de Salud atienda la problemática de estos dos nosocomios con el objetivo de tener un personal motivado de cara a lo que sería el inicio de una tercera ola de la pandemia.