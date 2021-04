Como parte de la celebración de Semana Santa, el párroco Martín Chero hizo un viacrucis en el hospital temporal La Videnita (Piura), donde brindó un mensaje de esperanza a los pacientes que luchan por su vida tras ser infectados por el virus.

Luego de culminar la oración del Viacrucis, el prelado se dirigió hasta las diferentes camas de los pacientes para orar por su salud y los ungió con óleo. “Es muy difícil, pero hay que animar a los enfermos, también a los médicos, a los enfermeros y enfermeras, a todo el personal. Estamos confinados, en familia, los pacientes también están viviendo la Semana Santa confinados sin quererlo”, expresó el párroco.

El padre de la parroquia Nuestra Señora del Rosario pidió, además, por la salud de los héroes de bata blanca, para que puedan seguir cuidando a los enfermos, en esta segunda ola de la pandemia de la COVID-19. “Los médicos ven a los pacientes como a Jesús crucificado, porque están en sus camas sin poder moverse por sí solos, y es difícil, porque no pueden hacer más. Ese es el viernes que viviremos aquí. Al mismo tiempo, Jesús pone esperanza y nos anima desde la fe. No nos desanimemos porque Jesús no nos abandona”, manifestó.

Agregó que los fieles deben seguir cuidándose y cuidar al prójimo. “Desde nuestro confinamiento, sigamos cuidándonos, recemos mucho, confiemos en Dios, él es nuestra esperanza. Dios ha resucitado, pero él también quiere que nos cuidemos”, agregó.