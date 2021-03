Lince: asaltan a mujer mientras regresaba a su vivienda

Una mujer sufrió el robo de su celular y su cartera cuando regresaba a su vivienda, en Lince. El hecho ocurrió en el cruce del jirón Brigadier Mateo Pumacahua con la avenida Manuel Villavicencio.

Todo el asalto fue captado por las cámaras de seguridad. Tal como se ve en las imágenes, dos sujeto a bordo de una motocicleta rondan por la zona. En cuestión de minutos y al notar la presencia de la joven, uno de los hampones desciende del vehículo y la intercepta.

Según relató la víctima, uno de los delincuentes la encañonó con un arma de fuego y le exigió que le entregue sus pertenencias. Luego de ello, el sujeto retornó a la unidad y huyó junto a su cómplice.

“Me apuntó con una pistola, me pidió mi cartera, se le entregué. Me pidió mi celular y mi reloj y se fueron corriendo con todas mis cosas. Primera vez que me pasa con un arma de fuego, ya anteriormente me habían robado pero no así”, contó en diálogo con Panamericana TV.

Esta modalidad también se repite en otras zonas de la jurisdicción. Según señaló la mujer agraviada, desde que inició la pandemia la seguridad en la zona se ha reducido.

Personal de serenazgo que antes patrullaba la zona, ya no lo hace muy seguido. En ese sentido, hace un llamado a la Municipalidad de Lince y a la Policía Nacional para aumentar la seguridad.

“ La delincuencia está tan terrible que por un celular te pueden matar , preferí entregar todo y que no me hicieran nada”, señaló la víctima, quien solicita más patrullajes.

