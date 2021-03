Director de Salud de Loreto: Hay cerca de 10 vacunados de forma irregular

Luego de hacerse pública la denuncia de vacunación irregular de 66 personas, entre alcaldes y exalcaldes, en Loreto; el director regional de Salud de Loreto, Carlos Calampa del Águila, aseguró que solo “8 o 10 dosis contra la COVID-19 han sido extraídas de manera irregular”.

“Solamente hay 8 o 10 personas que se han visto involucradas de manera irregular en esta vacunación ”, sentenció el médico en diálogo con Canal N.

Añadió que en la lista de 66 dosis figuran personas de asilos de ancianos y otras que pertenecen a Pensión 65. “Ellos no tienen nada que ver en eso”, indicó el especialista.

Aclaró que no autorizó las vacunaciones irregulares de funcionarios y que tomaron su nombre para ello . Asimismo, refirió que su trabajo se ha visto manchado por el accionar irregular de algunos profesionales.

“Eso es lo que me manifiesta el personal. Eso es lo que realmente me mortifica, haciéndome quedar mal porque yo en ningún momento he ordenado esa situación. Abusaron de la confianza realmente”, argumentó.

Al ser consultado sobre la inoculación de la decana de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y de la esposa del doctor Martín Casapía, infectólogo del Hospital Regional de Loreto, el galeno dijo que ellos no cumplen con el requisito de edad que señala la norma.

Finalmente, informó que se le ha abierto una investigación a la enfermera y se le ha separado de su cargo. “La Fiscalía y la Contraloría tienen en su haber la obligación de investigar”, dijo.