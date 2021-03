Cercado de Lima: buscan a trabajador que robó S/ 24.000 de negocio

Reyna Maribel Pérez Avila, propietaria de una tienda dedicada a la venta de insumos para clínicas y hospitales, denunció que un trabajador de confianza desapareció con 24.000 soles en efectivo.

El martes 16, la afectada le entregó el dinero al ciudadano extranjero Eliecer Espinoza Vargas (28), quien laboraba con ella durante un año y medio en el negocio ubicado en la avenida Emancipación, Cercado de Lima.

“Él venía trabajando con nosotros un año y medio, de la nada desapareció. No solo me bloqueó a mí, sino a todos sus compañeros que trabajan con él. No tenía acceso a la caja fuerte, pero sí lo mandaba para hacer encargos, como compras y depósitos. Era una persona de confianza, no entiendo. Siempre lo mandábamos a hacer depósitos de cantidades más fuertes y me mandaba el voucher”, detalló Pérez Ávila.

El joven vivía en jirón Chancay, Cercado de Lima, a unas pocas cuadras de su centro de labores. Rentaba la vivienda junto a su pareja y su hermano.

“Él tiene aquí a un hermano y la exesposa, pero dicen que no saben nada, no saben su paradero. Ya son más de dos días que no se sabe nada de él”, explicó la afectada.

En cuanto al depósito que debía haberse efectuado esa tarde, la encargada consideró que el trabajador nunca se fue hacia la entidad bancaria, sino a su vivienda.

La República se acercó hasta el domicilio del denunciado, pero allí nadie dio razón de él, incluso la dueña afirmó que ya se había retirado el martes a las 5.30 p. m. con una maleta y que dejó los artefactos que tenía en la habitación.

“Eliecer, si me estás escuchando, por favor, devuelve el dinero. Yo estoy dispuesta a retirar la denuncia. Tú eres un buen chico, nunca nos has demostrado desconfianza, comunícate con nosotros. Tú tienes los números, llámanos o deposítanos el dinero y se podría quitar la denuncia. Por favor, comunícate con nosotros”, finalizó Maribel Pérez.