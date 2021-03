Transporte interprovincial aplicará nuevas medidas desde este 15 de marzo

A partir de este lunes 15 de marzo, el Gobierno dispuso nuevas medidas para el transporte interprovincial. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) instó a que los usuarios opten por el servicio formal para mayor seguridad y evitar los contagios de la COVID-19.

El bloque de reglas que se debe seguir incluye la presentación de una prueba molecular o antigénica (rápida). Además, se informó que existirán dos opciones para aquellas empresas que realicen rutas mayores a cinco horas partiendo de las zonas de riesgo extremo.

Primero, se podrá operar con un aforo del 100% siempre que los pasajeros presenten una prueba de antígeno o una molecular con resultado negativo, emitido con 72 horas de anticipación como máximo antes de abordar el viaje.

Y segundo, si la empresa opta por no exigir la prueba de descarte podrá funcionar con un aforo del 50%, utilizando únicamente los asientos contiguos.

Los usuarios deben tener en cuenta que en todas las unidades vehiculares es obligatorio el uso de las mascarillas y el protector facial durante todo el tiempo de viaje.

Adicionalmente, entre las medidas sanitarias que las agencias de transporte deberán seguir implementando se encuentran: la toma de temperatura a los pasajeros y el distanciamiento físico dentro de las instalaciones.

También están obligadas a desinfectar los vehículos antes y después del servicio, colocar divisiones de polietileno o material análogo entre los asientos para garantizar el aislamiento entre los viajeros, entre otras medidas detalladas en los lineamientos sectoriales para la prevención del coronavirus.

¿Cuál de las pruebas es mejor para los viajes?

Si usted tiene planeado realizar viajes en los próximos días debe conocer cuál de las dos pruebas solicitadas le brindará mayor seguridad frente a los contagios de coronavirus.

La República consultó al epidemiólogo César Ugarte y el especialista sugirió tener en cuanta lo siguiente.

“Las antigénicas o rápidas son muy buenas con una condición muy importante: tengo que tener síntomas; Si no tengo síntomas, no sirve de nada. Entonces, si la vamos a usar para un viaje o para el trabajo, no se recomienda, ya que sin los síntomas no tenemos información. Por eso, se usa en los centros de salud para las personas que ya tengan los síntomas y poder lograr el descarte”, aclara Ugarte.

Con respecto a las pruebas moleculares, Ugarte dijo: “ Para reducir los riegos, en el caso de los viajes, tienen que ser las pruebas moleculares. Cabe precisar que es para reducir, ya que por el tiempo de la infección en la molecular también puede salir negativa, porque es la única que nos permitirá conocer si la persona tiene o no el virus. Ahí el mensaje final es que la persona que viajará tiene que asumir que todos los pasajeros están infectados para optar por todas las medidas de precaución adecuadas”.

