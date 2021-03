Puente Piedra: madres hacen colas desde hace días para vacunar a sus hijos

Decenas de madres de familia se amanecen, desde hace varios días, en los exteriores del Centro Materno Infantil Los Sureños, ubicado en Puente Piedra, a la espera de que sus hijos puedan ser vacunados.

Debido a la pandemia y para evitar exponer a sus hijos, se han retrasado en el calendario de vacunación. Sin embargo, denuncian que el establecimiento de salud no atiende en sus canales de comunicación, dispuestos para poder sacar cita.

“Nos pasean desde hace varios días. Primero nos dicen que vengamos el lunes, luego el miércoles porque ya no hay cupos, luego el jueves porque no hay personal o que se han contagiado, así hasta el viernes. Nos dicen por qué no hicimos cola más temprano para alcanzar cupos . Y ahora ya estamos lunes y no nos atienden”, señala Julissa, una de las madres afectadas

Agrega que deben pasar frío y exponerse a posible contagios de la COVID-19 mientras esperan en las largas colas.

“Nos exponemos junto a nuestros hijos, hay padres que viven cerca y se amanecen. Algunos pueden acceder a vacunas, nosotros vivimos lejos, no nos podemos amanecer todos los días. En pleno toque de queda nos exponemos no solo a multas sino a la enfermedad, por favor”, menciona.

En ese sentido, piden al centro materno que les de una solución y puedan atenderlos. Asimismo, exigen que respondan en los canales de comunicación que brindan a los usuarios.

“ Que nos den solución, que nos ayuden de cualquier modo , pero que no nos pidan que madruguemos en una pista para alcanzar cupos, en vez de ello que respondan los teléfonos que brindan, nunca lo hacen, y por ahí nos digan a qué hora y día venir pero no para exponernos, ¿hasta cuándo?”, finaliza.

