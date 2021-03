Coronavirus en Perú: hay descenso en muertes, pero siguen faltando camas UCI

La demanda de camas UCI sigue siendo alta en los hospitales a pesar de que la curva de fallecidos está bajando y se ubica en 1.020 por día , de acuerdo al Sistema Nacional Informático de Defunciones (Sinadef).

Y ello se refleja en los dramas que se ven en los hospitales donde varias familias pugnan por encontrar una cama. Es es el caso, por ejemplo, del médico Luis Ramos Correa (40), quien atendió el primer caso de COVID-19 en el país y ha estado en la primera línea de combate.

Él tiene el 90% de los pulmones afectados por el COVID-19 y está internado en el hospital Edgardo Rebagliati a la espera de una cama UCI.

Su hermana Guadalupe Correa explica que fue internado en el hospital Cayetano Heredia el pasado sábado, pero su situación se agravó y fue referido al hospital Rebagliati porque necesita estar en UCI.

Según la Red Prestacional Rebagliati de EsSalud, el médico rechazó recibir ventilación mecánica y solo aceptó mantenerse con una cánula de alto flujo . “El paciente está despierto, lúcido, entabla comunicación y refiere sentirse mejor”, dijeron.

Sin embargo, la familia Ramos dice que la condición del médico es severa y su estado no le permite tomar decisiones, por lo que debieron consultar a sus hermanas. “Ya había una indicación de la Cayetano de que mi hermano necesitaba estar en UCI, una persona que llega grave no se le puede preguntar qué es lo quiere”, cuestionaron.

En tanto, ayer falleció el paciente Segundo Salgado Gonzales, quien había esperado una cama UCI desde el sábado. Su hijo, el policía Kevin Salgado, pernoctó dos días fuera del hospital Rebagliati a la espera de una cama UCI. Incluso el agente vendió su carro para comprarle oxígeno a su padre.

“Mi papá me decía ‘no me dejes morir hijo’. No lo voy a dejar morir porque con él me voy a ir de acá, pero de pie”, decía Kevin hasta la mañana de ayer.

Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, señaló que las camas de hospitalización, de emergencia y UCI están llenas a pesar de la baja en los decesos .

Señaló además que se están cerrando por horas las emergencias porque no hay oxígeno. “Entonces el paciente pasea de emergencia en emergencia, de un hospital a otro, o lo regresan a su domicilio, eso es un tema que no se resuelve hasta ahora por la falta de oxígeno”.

Y advirtió que hay un subregistro importante de personas que están falleciendo en sus domicilios por falta de camas.

Hasta ayer eran 2.192 pacientes que luchaban por su vida en las UCI de hospitales, según el Minsa. Hace tres meses eran 1.016, advirtió, por su parte, la Defensoría del Pueblo.

Los casos confirmados se elevaron a 1.380.023 y los fallecidos a 48.163 en un año de pandemia.

