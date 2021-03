“El servicio de internet que he contratado es el mejor disponible, pero es lento y constantemente tengo interrupciones. He tenido que vender algunos electrodomésticos para poder adquirir una cámara web que cumpla con los requisitos que piden . Esporádicamente hay cortes de agua y luz en mi distrito, ¿de qué me sirve tener todo lo anterior si un apagón interrumpe mi examen y es anulado?”, cuestiona un estudiante de medicina.

“Considero exagerado los requisitos como contar con una laptop con cámara HD, micrófono de alta gama, etc. Manifiesto que la indolencia y la falta de empatía a la hora de tomar decisiones de nuestras autoridades no va de acuerdo a la realidad de los internos”, denuncia otro.

Reclamos que nacen luego de que la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (Aspefam) decidiera que el Examen Nacional de Medicina (ENAM), prueba dirigida a estudiantes del último año de Medicina, se rendirá de forma virtual.

La evaluación tiene dos modalidades anuales: ordinaria (al finalizar el internado) y extraordinaria (para los que reprueban el ordinario), consiste en preguntas de opción múltiple diseñadas para medir los conocimientos y razonamientos fundamentales del médico general. El 80% de las preguntas son de casos clínicos.

Pero un dato más crucial que ello es que, desde el 2006, el ENAM es un requisito para postular al Residentado Médico (etapa de especialización) . Pero no es lo único: la nota obtenida en esta prueba representa el 70% de la calificación exigida para la distribución de las plazas del Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS). Finalmente, también es un requisito para la titulación y la colegiatura médica.

Examen Nacional de Medicina 2020

El 15 de diciembre, Aspefam informó que el examen ordinario para los estudiantes del internado médico del 2020 sería el 28 de marzo del 2021. Sin embargo, a inicios de febrero, la entidad precisó que la evaluación sería bajo la modalidad virtual.

Los ENAM normalmente se realizan a fines de año, pero como el internado médico 2020 estuvo paralizado varios meses por la pandemia, se decidió postergarlo.

Sorpresivamente, en medio de la redacción de esta nota, Aspefam decidió cambiar la fecha del examen para el 25 de abril de 2021 , fecha en la que se termina formalmente el internado médico del 2020. Pese a que los estudiantes esperaban el cambio de modalidad virtual a presencial, la entidad decidió mantener el formato.

Comunicado de Aspefam. Foto: Facebook/Aspefam.

Discriminación virtual

Los internos han mostrado su disconformidad con la decisión de Aspefam en relación a la modalidad virtual del ENAM 2020. Según testimonios recogidos por este diario, el formato discrimina a los postulantes, pues no todos pueden acceder a los equipos tecnológicos de alta gama que exigen para poder realizar la prueba. Además, refieren que la modalidad virtual tiene menos sustento, ya que la mayoría están vacunados, y que, en todo caso, se podría utilizar más facultades para disminuir la posibilidad de contagio.

Estos son algunos testimonios de los internos de Medicina sobre los problemas que tienen para acceder al ENAM virtual.

“Aquí en Huánuco, donde estoy realizando el internado, es muy inestable el internet, igualmente sucede con la luz . Para resolver las preguntas en algún momento se necesitará escribir o elaborar tu cuadro para el cálculo de asma o calcular tasa de mortalidad, porcentaje de quemaduras, etc., pero no podrás hacerlo porque te anulan el examen si te desvías de la cámara”, señaló un estudiante de Huánuco.

“Estoy en Lima, en Villa El Salvador. El servicio de internet que he contratado es el mejor disponible, pero es lento y constantemente tengo interrupciones. He tenido que vender algunos electrodomésticos para poder adquirir una cámara web que cumpla con los requisitos que piden. Esporádicamente hay cortes de agua y luz, pero, ¿de qué me sirve tener todo lo anterior si un apagón puede interrumpir mi examen y anularlo? Tengo miedo, porque esto ya me ha pasado anteriormente y tuve que responder el examen desde mi celular, pero para el ENAM esto estará restringido”, relata otro interno.

“Pertenezco a Lambayeque. El ENAM 2020 debería ser presencial, en el área en donde vivo difícilmente llega el internet, es un asentamiento humano y el internet es inestable en todo momento. Creo que no soy el único que tiene el problema. Tampoco puedo costear una computadora con las condiciones adecuadas para rendir el examen”, sentencia otro estudiante.

La Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana (FEPEMH) ha respaldado la denuncia de sus agremiados y emitió un pronunciamiento exigiendo que Aspefam agote todas las opciones para realizar un Examen Nacional de Medicina presencial, con el objetivo de no discriminar a ningún estudiante que quiere continuar con su formación médica, ya que no rendirlo retrasaría la titulación y colegiatura de los nuevos médicos que tanto necesitamos en este contexto de pandemia.

Pronunciamiento de la FEPEMH.

Respuesta de Aspefam

El doctor Carlos Salcedo, representante de Aspefam y responsable del ENAM 2020, manifestó que la entidad todavía no ha descartado la posibilidad de realizar el examen presencial. “Dependerá de cómo van disminuyendo los casos (de coronavirus) en el país” , precisó.

Asimismo, indicó que la entidad ya ha realizado un ENAM extraordinario virtual sin problemas. Además, informó que también están evaluando una posible modalidad mixta en la que estudiantes que no tengan los equipos vayan a las facultades para que ahí realicen el examen virtual. “Aún estamos evaluando todas las opciones”, remarcó.