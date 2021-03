Puno: vecinos realizan masiva protesta contra presunto estafador en Macusani

Puno. Vecinos del barrio Héroes del Cenepa en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, vivieron una inusual manifestación. Decenas de personas hicieron un plantón en las afueras del inmueble presuntamente de propiedad de Bonifacio Víctor Chusi. El sujeto es acusado de estafar bajo la modalidad de ganancia piramidal.

Varios de los manifestantes contaron que le dieron distintos montos de dinero a cambio de que en un corto tiempo devuelva el 100% pero con 40% de interés. El sujeto se ganó la confianza de la mayoría cuando les devolvió su inversión por partes en un tiempo determinado. Después desapareció.

Aurelia Flores, aseguró que ella le dio 8.000 soles a Bonifacio Chusi. “Solo una vez me dio 500 soles. Después desapareció. O sea, con mi misma plata me engañó. Me dio un poco y después se desapareció. Después me enteré que era así siempre. Pero ahora no da la cara”, aseguró a través de una radio local.

Según la agraviada, los afectados son más de 100 personas de distintas localidades de Carabaya. La mayoría se organizó para denunciarlo por estafa. El sujeto nunca salió de su casa.

“Algo vamos a hacer. No puede ser que nos engañe de esa manera, pero nadie hace nada. Lo hemos denunciado y la Policía ni siquiera lo encuentra. Y otros lo ven en las ferias captando más gente”, dijo.

La mayoría de afectados son personas del sector dedicados a la crianza de alpacas y la actividad comercial local. La protesta culminó con la amenaza de tomar su casa en cualquier momento y que no saldrán del interior hasta que les pague a todos los que se consideran estafados. Los vecinos de Héroes del Cenepa indicaron que no es la primera vez que se registra una manifestación de este tipo por las deudas contraídas por Victor Chusi.