Tras levantar la cuarentena, el Gobierno ha impuesto nuevas disposiciones que rigen desde el 1 hasta el 14 de marzo de 2021. En este bloque de medidas figuran las que se deberán cumplir tanto para los viajes aéreos como terrestres, entre ellas la solicitud de pruebas antigénicas o moleculares.

Las empresas de transporte interprovincial terrestre de pasajeros que vayan desde provincias de nivel de alerta extremo y con una duración de hasta cinco horas de recorrido, solo podrán trasladar como máximo el 50% de la capacidad de aforo permitido en cada bus, y los pasajeros deberán viajar sentados junto a las ventanas, según precisó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el sábado 27 de febrero.

El MTC indicó que en el caso de que los viajes sean mayores a cinco horas, se está exigiendo, adicionalmente, una prueba antigénica o molecular con resultado negativo, realizada con un máximo de 72 horas de anticipación.

Muchas personas aún tienen dudas sobre ¡qué prueba debo realizarme para tener un viaje seguro?, o ¿cuál es mejor: la antigénica o la molecular?. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre el tema.

¿Qué es la prueba de antígeno?

Las pruebas antigénicas o también llamadas rápidas “permiten detectar las proteínas específicas del virus (los antígenos) mientras estas continúan estando presentes y, por consiguiente, pueden detectar a alguien que esté infectado en ese momento por el virus de la COVID-19″ asegura la OMS.

¿Quiénes pueden hacerse los test rápidos de antígenos?

Estas pruebas deben realizarse las personas que ya tengan los síntomas del virus . Según el epidemiólogo César Ugarte, “no se encuentra evidencia alguna en las pruebas que hemos realizado con la antigénica usada en personas sin síntomas y que salga positivo, la probabilidad es muy baja”.

Asimismo, para el caso de los niños, La American Academy of Pediatrics exhorta a los padres a hablar con el médico de sus menores sobre las pruebas. El pediatra puede ayudar a determinar cuándo es buena idea hacerlo. Por lo general, los niños y adolescentes que tienen síntomas del coronavirus, deben hacerse la prueba sin retardo para determinar si tienen la infección activa.

¿En cuánto tiempo se tienen los resultados?

Tras la aplicación de estas pruebas los resultados son entregados en unos 20 o 30 minutos. Es importante señalar que debe hacerse el test en la primera semana de contagio. Además, el paciente debe tener cualquiera de los síntomas de la enfermedad.

Diferencia entre prueba antigénica y molecular

La pruebas rápidas o antigénicas detectan el virus mientras continúa en el cuerpo , cuestan menos, se usan para el diagnóstico, pero también deben ser aplicadas en los primeros días de la enfermedad.

Las moleculares o PCR detectan el material genético del virus (RNA), es decir, al virus mismo , en las muestras de mucosa nasal o de saliva que se toman a los pacientes. Los resultados son más verídicos, tiene un mayor grado de sensibilidad (capacidad de detectar la infección incluso antes de que aparezcan los síntomas o cuando no hay ningún síntoma) y son más costosas. Por ello, la OMS recalca que “las PCR son, y continuarán siendo, el método de referencia para las pruebas de la COVID-19″.

¿Qué es una prueba molecular?

Las pruebas moleculares, entre ellas, las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), permiten detectar el material genético del virus, por ejemplo, el SARS-CoV-2, con el fin de determinar si en ese momento la persona está infectada con ese virus.

Prueba de antígeno para viajar

Las nuevas medias impuestas por el Gobierno de Francisco Sagasti incluye al tema de los viajes tanto aéreos como terrestres a nivel nacional. En la normativa, que rige desde este 1 de marzo, se especifica como requisito obligatorio que los pasajeros presenten una prueba antigénica o molecular con resultados negativo y obtenido como máximo de 72 horas antes de embarcar si su traslado será mayor a cinco horas.

Sin embargo, la prueba antigénica o rápida no sería la más adecuada para lidiar con el avance de los contagios y menos para los viajes . El especialista en epidemiología, César Ugarte, conversó con La República y dio detalles al respecto.

“Las antigénicas son muy buenas con una condición muy importante: tengo que tener síntomas; Si no tengo síntomas, no sirve de nada. Entonces, si la vamos a usar para un viaje o para el trabajo, no se recomienda, ya que sin los síntomas no tenemos información. Por eso, se usa en los centros de salud para las personas que ya tengan los síntomas y poder lograr el descarte”, aclara Ugarte.

Al ser consultado sobre las pruebas moleculares que también figuran como otra opción para viajar de forma segura, el médico dijo: “Para reducir los riegos, en el caso de los viajes, tienen que ser las pruebas moleculares. Cabe precisar que es para reducir, ya que por el tiempo de la infección en la molecular también puede salir negativa, porque es la única que nos permitirá conocer si la persona tiene o no el virus. Ahí el mensaje final es que la persona que viajará tiene que asumir que todos los pasajeros están infectados para optar por todas las medidas de precaución adecuadas”.

“Si no tomamos conciencia todos sobre los cuidados manteniendo la distancia, el uso correctos de las mascarillas y tratando de evitar concentraciones, los número no van a bajar. Incluso puedo estar vacunado, pero de nada sirve que no se sigan las reglas. La persona puede decir ‘ya me vacuné' y a esa persona quizá no le afecta el virus, pero contagia. Entonces, si ya están vacunados recientemente, pueden estar cargando el virus aún” concluyó Ugarte.

