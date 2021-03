Enel: corte de luz en Lima y Callao del 1 al 6 de marzo

Avenida Tres mz C, avenida Lima mz C, calle Cinco mz D, calle Tacna mz K, avenida Dos mz K, K1, calle Doce mz K2, calle Diez mz J, K1, calle Trece mz Q, calle Diecisiete mz R, avenida Libertad mz O, asociación de viv Las Brisas de Canto Chico mzs B, C, D, agrupación Familia Juventud Unida mzs F, J, Asentamiento Humano Santa Rosa de Lima parcela A sector Sagrado Corazon de Jesús mz A, jirón Ucayali mz N, Asentamiento Humano Kawachi mz E, jirón Ancash mz A, Asentamiento Humano Canto Chico mz I, pasaje Amazonas mz O1, jirón Ica mz O, jirón Casino Barrera cuadra 16, Agrupación Familiar Candamo mzs F, H, Agrupación Familiar Nuevo Peru II etapa mzs A, B, C, D, Agrupación Familiar Los Portales de las Flores mz D, Agrupación Familiar El Horizonte de Canto Chico mzs A, B, C, D, Agrupación de Pobladores Las Lomas de Montreal mz C, jirón Apurimac mz U-3, pasaje Nuevo Peru mzd A, B, C, D, E, Asentamiento Humano Las Casuarinas de Nuevo Perú mzs A, B, C, E, F, Agrupación Familiar Lomas de Canto Chico mzs A, B.