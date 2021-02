VES: familias acampan para solicitar información sobre pacientes COVID-19

Desde hace semanas, los exteriores del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador registran una alta concurrencia de familiares de pacientes COVID-19.

Según información difundida por América Noticias, decenas de personas se encuentran acampando desde hace días, ya que tienen que estar atentos a los llamados del personal de salud del nosocomio para saber si tienen una evolución o necesitan ser trasladados a una cama de unidad de cuidados intensivos (UCI).

“Mi mamá está hospitalizada hace una semana acá, desde que llegó le dijeron que requería una cama UCI, estamos a la espera aquí desde esa fecha. Los médicos se comunican una sola vez al día para indicarnos si se necesita pañales, oxigeno o algo”, dijo Víctor Gonzales Altamirano al medio de comunicación.

Además, manifestó que debido a que toda su familia se contagió con el virus, su pareja y él son los únicos que están velando por todos, lo que ha ocasionado que pierda su trabajo.

“Mi papá, mi hermana, mi abuelo, mis tías, todos los que viven en mi casa están infectados, este último mes no me he hecho la prueba, pero el año pasado ya he salido positivo. Yo soy chofer y desde febrero no estoy trabajando”, sostuvo.

Esta misma situación atraviesa Andrea, quien está acampando desde el domingo a la expectativa de saber sobre la situación de su papá.

“Mi padre está internado, no nos dan información, solo nos dicen que es de pronóstico reservado. Yo he tenido que vender hasta mi televisor para poder conseguir el oxígeno que me pidieron”, señaló la joven.

Fallece alcalde de Punta Negra por COVID-19

Alrededor de las 10 p. m. del viernes 26 de febrero, el burgomaestre del distrito de Punta Negra, Claudio Marcatoma Ccahuana, perdió la batalla contra la COVID-19.

Marcatoma permanecía internado en el Hospital Villa El Salvador desde el 15 de febrero por complicaciones tras haber sido infectado con el virus. Él había asumido la alcaldía el año anterior luego de que su antecesor, José Delgado Heredia, fuese acusado de liderar una banda criminal dedicada al tráfico de terrenos.