La Libertad: posible cuarentena ante desacato y aumento de infectados

Solo hace unos días el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén, sostuvo que podrían darse mayores restricciones para la región si el destaco continúa, así como el aumento de casos de COVID-19. Tiempo después, el Ejecutivo categorizó a la región en un nivel muy alto.

A la fecha, ya son 79.543 infectados y se reportan cerca de 20 muertes diarias, las cuales suman a la fecha 4.810 decesos. La región es una de las que posee una mayor letalidad por el virus (6%).

En ese sentido, ante la evaluación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para ampliar la cuarentena en las regiones y provincias que ya cuentan con este confinamiento, así como incluir a nuevos territorios, La Libertad podría ser incluida.

La prefecta de La Libertad, Carolina Velasco, sostuvo a la República que pese a que no se ha hecho un pedido a la PCM para una cuarentena, se ha mejorado la comunicación de las instituciones de Salud de la región con el Ejecutivo, situación que no se dio con anterioridad e impidió que se tomen mejores decisiones.

“No se ha hecho ninguna solicitud en particular. (...) Con anterioridad ya hemos indicado que no había una respuesta por parte del sector, no hay un buen manejo de la pandemia y por altos índices de desobediencia consideramos que debe haber una cuarentena estricta”, dijo Velasco.

La funcionaria destacó que por ahora la PCM no ha indicado las acciones, ya que por el momento se encuentran evaluando las medidas que serán anunciadas en una próxima reunión.

Por ahora, las autoridades locales se encuentran en la lucha de hacer valer las restricciones del nivel muy alto, como el horario de toque de queda de 8.00 p. m. a 4.00 a. m., la reducción de aforo y el cierre de algunas actividades.