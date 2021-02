Vilavilani y Paltuture, son dos de los proyectos hídricos que la región Puno, trabó judicialmente para impedir su ejecución. El primero suponía el embalse de 80 millones de metros cúbicos de agua, entre Puno y Moquegua, para solucionar la escasez hídrica en el valle de Tambo (Islay), Arequipa. Mientras que el segundo estaba destinado a trasvasar aguas altoandinas de Puno, hacia la región heroica.

En ambos casos se acudió al Poder Judicial, vía acción de amparo y medida cautelar para paralizar el proyecto.

¿Es Puno, una región perro de hortelano?

El sociólogo Carlos Flores, consideró que detrás de la oposición hay un factor real. Las regiones vecinas siempre les ha interesado el recurso hídrico del altiplano y ello a su vez genera una cultura a la reivindicación.

Walter Yujra, dirigente del comité de lucha de la zona sur, dijo que no están en contra que otros regiones se desarrollen, sino que rechazan la forma como pretenden materializar la obra. “En el caso de Paltuture, no se consideró a Puno. Moquegua anexa poblados puneños casualmente por los ríos y el recurso que existe en la frontera. Y sobre Vilavilani, no se quiere reconocer que será perjudicial para el medio ambiente a largo plazo. Frente a eso protestamos”.

Juan Monzón, asesor del gobierno regional, precisó que en cada caso hubo justificación técnica. “Si no fuera así el Poder Judicial no le habría dado la razón a Puno”, indicó.