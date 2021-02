Niño de cuatro años con leucemia necesita donación de plaquetas con urgencia

Un menor de cuatro años con iniciales T. M. J. necesita la donación de sangre y plaquetas con urgencia, ya que fue diagnosticado hace unos meses con leucemia linfática aguda. Sus padres indicaron a La República que viajaron desde Bagua hasta Lima para realizar el tratamiento de su pequeño.

“En junio, nosotros salimos desde Amazonas. Con todo el tema de la pandemia, tuvimos que hacer escalas en diferentes departamentos. En agosto llegamos a Lima. Nos han apoyado muchas veces. Mi hijo estaba bien llevando su tratamiento de quimioterapias y solo faltaba una más. De la nada, ha recaído y hubo un cambio en todos sus análisis”, mencionó el progenitor Luis Alexander Manchay Huamán.

De acuerdo al padre, esta recaída en el tratamiento ha sido muy significativa, por lo que los doctores consideran que no podrían realizar un reinicio de todo el proceso. “Los médicos ya no me quieren apoyar más. Esperen su muerte nada más me han dicho. En el INEN me han dicho que mi hijo ya no responde al tratamiento y es en vano”, detalló.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas aseveró que brindarán la ayuda necesaria para la colocación de sangre y plaquetas para que su hijo pueda seguir combatiendo la enfermedad. Así también, informaron a este medio de comunicación que la situación del paciente es terminal, por lo que no podría seguir con otras quimioterapias.

El progenitor manifestó que él ha estado yendo a donar; sin embargo, si las personas quieren apoyar con ello, también podrían contactarlo.

“Por eso pido que la ciudadanía pueda ayudarme a que mi hijo pueda seguir. Por el momento, él sigue en una cama y lo monitorean cada cierto tiempo. Yo no soy de acá y no tengo familiares cercanos, por eso quiero su ayuda”, expresó. En caso quieras ayudar al padre, no dudes en comunicarte al número 962 230 264 o 925 226 341. Ellos necesitan también alimentos, ropa o víveres.