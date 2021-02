Tras la publicación de la lista de las 487 personas que accedieron a la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm, se conoció que altos funcionarios, médicos reconocidos y familiares fueron inoculados al margen de los ensayos clínicos. Ese es el caso de Patricia García, exministra de Salud, quien recibió dos dosis el 26 de setiembre y el 24 de octubre del 2020.

Al conocerse este hecho, una televidente llamó al programa televisivo Cuerpo Médico y pidió, en vivo, la renuncia de la médico cirujana.

“Antes que nada quiero agradecer la oportunidad que me da el canal estatal TV Perú (de) manifestarme y espero que no me corten. En primer lugar, quiero decirle a la doctora Patricia García que yo siempre la he admirado como profesional, porque siempre tenía en cuenta sus comentarios en todos los canales. Pero la verdad, yo preferiría, como ciudadana del Perú, que ella dé un paso al costado (...) preferiría que cambien a la persona que va a dirigir Cuerpo Médico”, expresó la ciudadana.

Ante esta comunicación, García señaló que en este momento no ejerce “ningún cargo público” y que su inoculación ocurrió como parte del proyecto de inmunización de Sinopharm. Añadió que es investigadora en la Cayetano y maneja varios proyectos relacionados con la COVID-19.