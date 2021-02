Edilberto Salazar Zender, candidato al Congreso por el partido Victoria Nacional, fue hasta los últimos días de enero gerente de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud. Antes de pedir permiso para dedicarse de lleno a su campaña, manifestó públicamente que participó de los ensayos en humanos de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm. “Personalmente yo me he vacunado, yo me he metido al proyecto que hicieron con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He tenido aparentemente la suerte de haberme colocado la vacuna y no he tenido ningún efecto”, declaró el 18 de enero, durante la ceremonia de donación de balones al hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Con su caso el galeno instaba a la población no temer la vacunación, explicó aquella vez. En otro momento detalló que participó junto a su familia. “Me he vacunado con toda mi familia, al final dos eran placebo, dos eran vacunas. A mí sí me tocó (vacuna)”, declaró. La República llamó al Salazar para que otorgue más detalles de su participación de los ensayos clínicos de Sinopharm en el país y que estuvieron a cargo de la UNMSM y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. No hubo respuesta.

Ante su declaración pública, el Consejo Regional V- Colegio Médico del Perú pedirá al médico y postulante, informe sobre su participación en las pruebas clínicas. El decano de la orden en la región, Javier Gutiérrez, sostuvo que le enviará un oficio al galeno para que explique las circunstancias de su vacunación. Esto ante cuestionamientos a diversos funcionarios y exfuncionarios, incluidos el exmandatario Martín Vizcarra, por haberse inoculado con dosis “extra”, muy a parte de las aplicadas para los 4500 voluntarios.

Gutiérrez indicó que con los descargos y documentos que presente se analizarán si es necesario que el Colegio Médico apertura una proceso ético disciplinario contra el médico. Caso contrario quedará ahí. “El decano nacional dijo que no le temblará la mano al Colegio Médico si en Arequipa hay un caso”.v

Caso es indignante

Gutiérrez dijo sentirse indignado por la utilización de dosis que bien hubiera servido a personal de salud en primeras línea, como el caso del expresidente Vizcarra. “Es indignante que habiendo colegas que están muriendo en las UCI, se haya preferido por cuestiones políticas, que otros accedan a vacunas”.