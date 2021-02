El consumo de ivermectina como tratamiento temprano contra el COVID-19, fue respaldado y promovido por el gobernador regional de Piura, Servando García Correa, a pesar de la falta de evidencia científica que certifique la eficacia del medicamento contra la enfermedad.

La autoridad regional manifestó que el antiparasitario reduce la sintomatología de la COVID-19, y aseguró que actualmente la consume, y ha obtenido buenos resultados.

“El uso de ivermectina sirve para disminuir la sintomatología siempre bajo la prescripción médica. No tenemos la vacuna, pero tenemos la ivermectina. Lo tomó de manera preventiva y hasta el día de hoy no he tenido problemas”, sostuvo la autoridad regional.

En ese sentido, respaldó la decisión del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud por incluir a la ivermectina nuevamente en el kit de tratamiento ambulatorio para pacientes COVID-19. Servando García ordenó la promoción del antiparasitario en los paneles de la entidad regional.

Anteriormente, el Colegio Médico de Piura advirtió que no existe evidencia científica sobre los efectos que tiene el antiparasitario en personas contagiadas con COVID-19, por lo que recomendó no automedicarse.

El integrante de la junta directiva del Colegio Médico, Julio Barrena, advirtió que no se debe dar una falsa sensación de seguridad a la ciudadanía, de que si se toma ivermectina existe cierta inmunidad en las personas contagiadas, y que podrían alterar las medidas de bioseguridad decretadas por el Gobierno central.