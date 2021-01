Vocera de EsSalud: Casos de variante británica pueden pasar muy rápido de leve a severo

Los casos de coronavirus de la variante británica pueden pasar muy rápido de estado leve a severo, advirtió una vocera del Seguro Social de Salud (EsSalud). Por ello, pidió a la ciudadanía que no se olviden de los cuidados y las medidas de bioseguridad para evitar contraer la enfermedad.

Si bien el Ministerio de Salud anunció pronto la llegada de la vacuna contra la COVID-19, las personas aún deben mantener los protocolos contra el Sars-Cov-2. Claudia Matos, vocera y gerente de Medicina Complementaria de EsSalud, señaló que la severidad del virus aumenta en la medida que el sistema inmune del paciente no responda correctamente.

“Tenemos que evitar los contagios, tomar conciencia de las cosas que hacemos en el día, qué superficies de objetos tocamos, si nos llevamos la mano contaminada a la cara, si las lavamos, si cumplimos las medidas para evitar el contagio”, aseveró en Andina.

La especialista aconsejó que las personas deben usar agua y jabón para la higiene de las manos. En caso de no contar con sistema de saneamiento básico en casa, el uso de alcohol y/o pañitos de alcohol para limpiar las superficies u objetos contaminados sería de gran ayuda.

“Mayormente, las bolsas de compras en el mercado, las mochilas o los paquetes que cargamos se colocan en el piso del transporte público, que son superficies que están contaminadas y eso no se toma en cuenta. Esas bolsas hay que limpiarlas, de todas maneras, y se pueden desinfectar con alcohol”, dijo.

Por otro lado, respecto al uso de las mascarillas de tela, manifestó que son confiables, pero no protegen como una quirúrgica. “El aseo de estas mascarillas es fundamental. Inclusive se pueden elaborar en casa, cumpliendo los requisitos que aprobó el Ministerio de Salud”, detalló.

Por último, recomendó a la población que las ventanas de una vivienda siempre deben estar abiertas para que todo el aire fluya. “No hay que perder la calma. En realidad la gente tiene miedo porque no es consciente de lo que hace, no sabe dónde está, qué coge y cómo se limpia, es importante tener las manos desinfectadas. No hay que tener miedo, sino responsabilidad”, finalizó.