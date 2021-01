La alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, Violeta Muro Mesones, cuestionó al gerente general de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), Arturo Colchado, por el cobro del servicio de agua que no se brinda a la población.

La autoridad edil señaló que, en una reunión, Arturo Colchado se comprometió a abastecer a la población con agua mediante cisternas mientras dure la reparación de la bomba sumergible del pozo n.° 1.

“En Epsel nos manifestaron que están enviando las cisternas a las zonas que no cuentan con el líquido elemento. Es por eso que manifesté que, si no existe el servicio domiciliario, no deben cobrar”, apuntó.

La autoridad municipal recordó a la entidad que el ayuntamiento no administra el servicio de agua. “La responsabilidad es de la empresa prestadora; sin embargo, se busca el diálogo para encontrar una solución definitiva al problema”, aseguró.

Planta de tratamiento

En ese sentido, manifestó que se acordó el inicio de los estudios de técnicos para la construcción de una planta de tratamiento para la provincia de Ferreñafe.

“Es un trabajo a corto, mediano y largo plazo. Pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, por lo que hemos tomado acciones para seguir mejorando la calidad de vida de los ferreñafanos”, manifestó.